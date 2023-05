Η στέψη του βασιλιά Καρόλου αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βρετανία ήταν μια εκδήλωση που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Λίγο το κόστος και λίγο η παρουσία του Χάρι, ο οποίος στη συνέχεια έφυγε σαν κλέφτης, υπήρξαν πολλά κομμάτια που… έστρεψαν το βλέμμα μακριά από τη στέψη του νέου βασιλιά.

Όμως την παράσταση… έκλεψε μια μυστηριώδη καλυμμένη φιγούρα που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνέκριναν με… τον Χάρο.

Σε βίντεο από τη διαδικασία που αναρτήθηκαν στο Twitter και το TikTok, μια κουκουλοφόρος που φοράει μαύρα και κρατάει ένα ραβδί φαίνεται να περνάει γρήγορα έξω από την ανοιχτή πόρτα του Αβαείου του Ουέστμινστερ.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εντόπισαν τη φιγούρα σκέφτηκαν αμέσως αστεία, με κάποιους να λένε ότι η φιγούρα ήταν η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, ή η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, ή ο Χάρος και άλλους να το βρίσκουν εντελώς αινιγματικό.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023