Κινεζικό αλιευτικό σκάφος αναποδογύρισε στον Ινδικό Ωκεανό και τα 39 μέλη του πληρώματός του αγνοούνται, μετέδωσε σήμερα μέσο ενημέρωσης της χώρας.

«Μέχρι τώρα, δεν έχει βρεθεί κανένας από τους αγνοούμενους», ανέφερε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, προσθέτοντας πως ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διέταξε να διεξαχθεί άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το πλήρωμα του σκάφους αποτελείται από 17 υπηκόους Κίνας, 17 υπηκόους Ινδονησίας και 5 υπηκόους Φιλιππίνων, διευκρίνισε το CCTV.

