Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μίλησε τηλεφωνικώς σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από μήνες πιέσεων από το Κίεβο για μια τέτοια συνομιλία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ίδιος συζήτησε τρόπους μιας «πιθανής συνεργασίας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα, Τετάρτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη εις βάρος εδαφικών συμβιβασμών», είπε ο Ζελένσκι σύμφωνα με το κείμενο απομαγνητοφώνησης της τηλεφωνικής επικοινωνίας, κείμενο που αναρτήθηκε στο Telegram.

«Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να αποκατασταθεί εντός των συνόρων του 1991», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Είχα μακρά και σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα για μια «ισχυρή ώθηση της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων» ανάμεσα στο Κίεβο και στο Πεκίνο.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine’s ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023