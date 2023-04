«Ο πόλεμος είναι σαν μια ηθοποιό που γερνάει: Όσο πάει γίνεται όλο και λιγότερο φωτογενής και όλο και περισσότερο επικίνδυνος».

Η φράση αυτή του Ρόμπερτ Κάπα, του παλιού Ούγγρου πολεμικού ανταποκριτή – φωτογράφου αποδεικνύεται περίτρανα σήμερα στην Ουκρανία, όπου Ρώσοι και Ουκρανοί πάνω από ένα χρόνο τώρα συγκρούονται μετωπικά με στόχο την απόκτηση του ελέγχου της χώρας.

Επί της ουσίας και οι δύο πλευρές γνωρίζοντας ότι μια ολοκληρωτική νίκη του ενός απέναντι στον άλλον είναι πλέον χαμένο στοίχημα, θέλουν να οδηγηθούν στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά με όσο το δυνατόν καλύτερα διαπραγματευτικά χαρτιά η καθεμία από την πλευρά της, για να μπορέσει να αποσπάσει και τη συμφωνία που θα εξυπηρετεί περισσότερο τα δικά της συμφέροντα και λιγότερο τα αντίστοιχα του αντίπαλου στρατοπέδου.

Πλεονέκτημα ο χρόνος που περνά;

Για την ώρα είναι προφανές ότι αμφότεροι θεωρούν ότι ο χρόνος που περνά είναι υπέρ τους, με τους Ρώσους να πιστεύουν ότι ο πόλεμος συνεχιστεί, η συμμαχία της Δύσης θα διασπαστεί και τους Ουκρανούς να θεωρούν ότι όσα περισσότερα εδάφη ανακτήσουν, και αν καταφέρουν να απειλήσουν σοβαρά την Κριμαία (σύμβολο της επιτυχίας του ρωσικού καθεστώτος) με ανακατάληψη, η αντίπαλή πλευρά θα ζητήσει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Η πρόβλεψη της πορείας ενός πολέμου δεν είναι εύκολη υπόθεση και στην συγκεκριμένη περίπτωση η πρόσφατη διαρροή των μυστικών εγγράφων του Πενταγώνου περιέπλεξε τα πράγματα, καθώς δημοσιοποίησε πληροφορίες που οδήγησαν και τις δύο πλευρές σε αναπροσαρμογή των πολεμικών σχεδίων τους.

Η τρίτη φάση του πολέμου, που απαντάται στην περιβόητη ουκρανική αναμέτρηση της άνοιξης αναμένεται πλέον από στιγμή σε στιγμή. Σύμφωνα με το περιοδικό Time την καθυστερεί η παράδοση των όπλων που περιμένει και έχει ανάγκη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Δύση, ενώ οι Ρώσοι έχουν ήδη να παίρνουν θέση για να την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

Ο Τζορτζ Μπάτος, αναλυτής των ζητημάτων που αφορούν τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Institute for the Study of War, εξηγώντας ότι αποφεύγει από πεποίθηση τις προβλέψεις για να μην εμπλακεί στη σύγκρουση με οποιονδήποτε τρόπο, μιλά στο αμερικανικό περιοδικό για τη γεωγραφία και την ιστορία της τελευταίας, αποκαλύπτοντας πάνω κάτω τι θα πρέπει όλος ο κόσμος να περιμένει στη συνέχεια.

Γιατί οι Ρώσοι ανησυχούν για τη Ζαπορίζια

Ο ουκρανικός στρατός, σύμφωνα με όσα έχει επιτρέψει να βρουν μέχρι σήμερα στη δημοσιότητα, θα προσπαθήσει με την αντεπίθεση του να πιέσει τις νότιες περιοχές της χώρας.

Όπως είχε πει τον Φεβρουάριο ο Βαντίμ Σκιμπίτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, η Ουκρανία θέλει να δημιουργήσει ένα χάσμα στο ρωσικό μέτωπο στον νότο – μεταξύ της Κριμαίας και της ρωσικής ηπειρωτικής χώρας.

Η Ρωσία φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για ένα σενάριο, την πιθανή επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια της Ζαπορίζια. Οι εικόνες από τους δορυφόρους πιστοποιούν την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή, αλλά και εμποδίων για την αναχαίτιση των τανκς.

Νευραλγικής σημασία δίοδος

Η Ζαπορίζια είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ουκρανία για πολλούς λόγους. Πρώτος και βασικότερος ο μεγάλος ουκρανικός πληθυσμός στα εδάφη της, συμπεριλαμβανομένου αυτού σε Μελιτόπολη και Τοκμάκ.

Η περιοχή βρίσκεται επίσης κατά μήκος της Αζοφικής θάλασσας και τα λιμάνια της είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την Ουκρανία και το εμπόριο της με το εξωτερικό.

Ομοίως, η Ζαπορίζια είναι απαραίτητη και για τον ρωσικό στρατό, επειδή είναι το κομμάτι γης που συνδέει τα νότια ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία με την ηπειρωτική της χώρας, μαζί και η Κριμαία.

Με απλά λόγια είναι μια νευραλγικής σημασίας δίοδος για τα πάντα, που αν πάρουν τον έλεγχο της πίσω οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο πρόβλημα προσβασιμότητας, καθώς θα έχουν μόνο τη γέφυρα που τρέχει από την Κριμαία στο Κράι Κρασνοντάρ, η οποία έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από την προηγούμενη ουκρανική επίθεση του Οκτωβρίου.

Τα ευαίσθητα σημεία προς εκμετάλλευση

Σύμφωνα με τον Σκιμπίτσκι, οι Ουκρανοί μπορεί να επιλέξουν τελικά να χτυπήσουν ένα οικείο μέτωπο, αυτό του Μπαχμούτ. Πριν από ένα μήνα αξιωματούχοι της Δύσης εκτιμούσαν ότι περίπου 30.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στις μάχες στην πόλη αυτή της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του BBC.

«Ένα κλασσικό παράδειγμα αντεπίθεσης είναι η εκμετάλλευση της κατάστασης απελπισίας και εξόντωσης των αντιπάλων σου, στην οποία βρίσκονται οι Ρώσοι στην περιοχή», λέει ο ίδιος.

Η παραπληροφόρηση είναι μια τακτική που έχουν επιστρατεύσει εξίσου οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί σε αυτόν τον πόλεμο στην Ευρώπη, με τελευταίο επιτυχημένο παράδειγμα το τηλεγράφημα του περασμένου καλοκαιριού που μιλούσε για ουκρανική επίθεση στο νότο και τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου ότι θα επιχειρηθεί ανακατάληψη της Χερσώνας, που οδήγησε σε άτακτη μετακίνηση των ρωσικών δυνάμεων, αφήνοντας εκτεθειμένες τις βόρειες περιοχές τους.

Τελικά, το χτύπημα ήταν ταυτόχρονο και σε νότο και σε βορά και καταγράφηκε στο στρατιωτικό ημερολόγιο ως σημαντική επιτυχία της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία.

Προβλέψεις & εγγυήσεις

Οι δυσκολίες σήμερα ωστόσο είναι πολλές περισσότερες και ο πόλεμος έχει γίνει πιο επικίνδυνος, κατά την διάσημη φράση του Ούγγρου πολεμικού ανταποκριτή, η Ουκρανία διαθέτει περιορισμένο απόθεμα πυραύλων επιφανείας-αέρος που απαιτούνται για την αποτροπή των ρωσικών βομβαρδιστικών και η Ρωσία είναι καλά οχυρωμένη κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της γραμμής του μετώπου, με πολλαπλά στρώματα χαρακωμάτων και αντιαρματικά εμπόδια.

Με απλά λόγια, ασφαλείς προβλέψεις για την ουκρανική αντεπίθεση δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και ρωσικές εγγυήσεις για διάλογο στη λήξη της.