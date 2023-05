Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, από ρωσική επίθεση στην Κοστιαντινίβκα, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Μπαχμούτ.

«Έπειτα από βομβαρδισμό στην Κοστιαντινίβκα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν» ανάμεσά τους «δύο έφηβοι 15 και 16 ετών» ανακοίνωσε η ουκρανική εισαγγελία στο Telegram.

Το Μπαχμούτ έχει μετατραπεί σε επίκεντρο των συγκρούσεων με τις ρωσικές δυνάμεις και ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει να προωθείται σε ορισμένες ζώνες του μετώπου. Οι εχθροπραξίες στην πόλη αυτή, όπου και οι δυο πλευρές υφίστανται βαριές απώλειες, μαίνονται από το καλοκαίρι του 2022.

Bakhmut now. Ukraine.

The hell on the Earth. pic.twitter.com/nkmYxwvbE2

— Solomiia Bobrovska (@Bobrovska_MP) May 13, 2023