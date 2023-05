Συνελήφθη στη Ρωσία ο πιο διάσημος νάνος των social media, ο 20χρονος Χαζμπουλά Μαγκομέντοφ, που μετρά 9 εκατ. ακολούθους στο Instagram.

Ο 20χρονος συνελήφθη στην πατρίδα του, το Νταγκεστάν της Ρωσίας, μετά από σειρά παραβάσεων στον δρόμο στη διάρκεια… ξεφαντώματος για τον γάμο φίλο του.

Πιο συγκεκριμένα, ο πιο διάσημος νάνος όλων των εποχών – σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Νταγκεστάν – γιόρταζε τον γάμο ενός φίλου του, όταν αυτός και οι φίλοι του εμπόδισαν την κυκλοφορία στους δρόμους και προκάλεσαν ατύχημα με τα αυτοκίνητά τους.

Celebrity influencer Hasbulla has reportedly been arrested alongside his friends in Dagestan, Russia for violating traffic laws. pic.twitter.com/Rf1VbRcBrp

«Η αχαλίνωτη γαμήλια διασκέδαση στο Νταγκεστάν είναι γνωστή σε πολλούς και πέρα από τα σύνορα της δημοκρατίας. Ελλείψει άλλων μορφών ψυχαγωγίας, μια τέτοια πρωτοφανής επιλογή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλής, όπως το να μπλοκάρουν τους δρόμους για άλλους οδηγούς, να καίνε λάστιχα, να σπάνε αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία σχέση με τον εορτασμό» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Police in Dagestan arrested Hasbulla and some of his friends for violating traffic laws

According to Dagetan’s Internal Affairs, Hasbulla and others drove out into the street and were interfering with other drivers.

The entourage was taken into custody and charged with… pic.twitter.com/3CgB9IRUa3

