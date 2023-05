Με τα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίζεται να αγωνίζεται για ακόμη χρόνο ο Λούκα Μόντριτς.

Ο Κροάτης πολύπειρος χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τη «βασίλισσα» για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2024 και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι επίσημες ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Συνολικά με τη φανέλα της «βασίλισσας», ο Μόντριτς αριθμεί 76 γκολ και 123 ασίστ σε 714 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Luka Modrić will sign new deal very, very soon — it’s imminent as documents are now ready for the agreement valid until June 2024. ✍🏻⚪✨🇭🇷 #RealMadrid

Toni Kroos has already signed the new contract valid for one more year; Modrić will do the same in the next days. pic.twitter.com/o6m7pMrwP5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2023