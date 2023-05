Πολλά έχουν ειπωθεί για τον Κάρολο και είναι όλα τους αντιφατικά.

Μέχρι σήμερα ο μέσος αναγνώστης του κόσμου ξέρει ότι δεν πετάει τίποτα, καθώς είναι λάτρης της επιδιόρθωσης των πάντων, αλλά ουδείς γνωρίζει αν είναι αποτέλεσμα τσιγκουνιάς ή της μεγάλης του αγάπης για το περιβάλλον.

Ομοίως, είναι πολλοί αυτοί που έχουν μιλήσει για έναν άνδρα με τρομερό –μαύρο, καθαρά βρετανικό, χιούμορ- αλλά άλλοι τόσοι έχουν επιβεβαιώσει την ψυχρότητα του, που κόβει σαν γυαλί όσους αντιπαθεί.

Το στοιχείο… του πίνακα

Ίσως μια πληροφορία, που αποκαλύπτει ψήγματα της αληθινής προσωπικότητας του νέου βασιλιά είναι αυτή που τον θέλει από μικρό παιδί γοητευμένο με ένα πίνακα του βασιλιά Κάρολου Α’, που φιλοτέχνησε ο Βαν Ντάικ και κοσμεί κεντρικό σημείου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Το έργο απεικονίζει τον πρόγονο του ανφάς, προφίλ και περίπου σε τρισδιάστατη διάσταση, μια καλλιτεχνική προσέγγιση, που σύμφωνα με τον Κάρολο δείχνει ότι ο ρόλος του βασιλιά χωρίζεται στο συνταγματικό, το θεσμικό και το προσωπικό. Δεν είναι ένα και μόνο πράγμα, έχει πει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Περισσότερα όμως για το ποιος είναι στην πραγματικότητα ο βασιλιάς Κάρολος Β΄ θα μάθουμε όλοι στο επόμενο χρονικό διάστημα, και ακόμα κι αν αποδειχτεί χειρότερη «σφίγγα» από την εκλιπούσα μητέρα του Ελισάβετ Β΄, ο στενός κύκλος των 6 ανθρώπων στους οποίους βασίζεται ουσιαστικά και απόλυτα, όλο και κάτι θα αφήσει να διαρρεύσει στη δημοσιότητα…

Η βασίλισσα Καμίλα

Ποιος θα το περίμενε ότι όταν η Νταιάνα έλεγε σε συνέντευξη της το 1995 στο BBC ότι «ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε υπήρχε λίγο συνωστισμός», θα ερχόταν η ώρα και η στιγμή που η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς θα γινόταν βασίλισσα στο πλευρό του νέου βασιλιά. Ένας έρωτας που κρατά 48 ολόκληρα χρόνια και μια σχέση εμπιστοσύνης που κανένα στέμμα δεν μπορεί να διαταράξει.

Ο πρωτότοκος Ουίλιαμ

Ο 40χρονος Ουίλιαμ είναι ο διάδοχος του θρόνου και μάλλον το αγαπημένο παιδί του Καρόλου. Παρά την καυτή πληροφορία για έναν εξαιρετικά οξύθυμο πρίγκιπα που σοκάρει τους πάντες με τον θυμό του, την οποία αποκάλυψε το βιβλίο «Our King: Charles IIIQ: The Man and the Monarch Revealed» του Ρόμπερτ Τζόμπσον, ο πρωτότοκος γιος του νέου Βασιλιά δεν έχει ξεφύγει ποτέ των όσων απαιτούνται από εκείνον. Με εξαίρεση ένα μικρό χρονικό διάστημα που χώρισε την ωραία Κέιτ στο πανεπιστήμιο για να δει πως είναι η άγρια πλευρά της ζωής, που επέλεγε κατά κανόνα ο αδελφός του Χάρι, ο Ουίλιαμ μεγάλωσε για να γίνει ο πιο δημοφιλής πρίγκιπας του Ηνωμένου Βασιλείου και αργότερα ο καλύτερος βασιλιάς του.

Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας λέγεται πως είναι από τα πρόσωπα που ο Κάρολος εμπιστεύεται περισσότερο για να πηγαίνουν τα πάντα ρολόι μέσα στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Είναι εξάλλου η γυναίκα που κατάφερε όταν έχασε το ενδιαφέρον του πρωτότοκου γιου του να το κερδίσει ξανά με δυο – τρεις κινήσεις στρατηγικής, αυτή που ξεμπρόστιασε το ποιόν της Μέγκαν Μαρκλ πριν το βγάλουν στη φόρα τα ταμπλόιντ του μεγαλύτερου νησιού της Ευρώπης.

Πρίγκιπας Έντουαρντ

Χαμηλών τόνων ο Έντουαρντ, ο μικρότερος αδελφός του νέου βασιλιά, είναι ο μόνος από τη βασιλική οικογένεια που δεν έχει χωρίσει από την σύζυγο του και αυτός που δεν έδειξε τον εκνευρισμό του για το γεγονός ότι η Ελισάβετ άφησε όλη την τεράστια περιουσία της στον Κάρολο και σε κανέναν άλλον. Γι’ αυτό και ανταμείφθηκε με τον τίτλο του δούκα του Εδιμβούργου στα 59α γενέθλιά του πριν από μερικούς μήνες και πιστεύεται ότι θα βοηθήσει ενεργά τον αδελφό του στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πριγκίπισσα Άννα

Το δεύτερο παιδί της Ελισάβετ και του Φίλιππου και η μόνη κόρη που απέκτησαν, πρώην Ολυμπιονίκης στην ιππασία, είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που πήρε διαζύγιο, ξαναπαντρεύτηκε, απέκτησε δυο παιδιά, έπεσε θύμα απαγωγής χωρίς ποτέ να χάσει την ψυχραιμία της. Δεν είναι τυχαίο ότι σχολιάζοντας πρόσφατη συνέντευξη της στην οποία δήλωσε σιβυλλικά για τον αδελφό της «ότι προετοιμάζεται γι’ αυτή τη στιγμή, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του», η Washington Post έγραψε ότι «είναι η καλύτερη βασίλισσα που δεν θα έχει ποτέ η Μεγάλη Βρετανία».

Σερ Κλάιβ Άλντερτον

Ο προσωπικός γραμματέας του Καρόλου είναι τα μάτια και τα αυτιά του μέσα στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και έξω από αυτά, ο άνθρωπος που έχει αποκαλύψει ότι το μεγαλύτερο προσόν του Καρόλου είναι ότι είναι ακούραστος, έχει μνήμη ελέφαντα γι’ αυτό δεν κρατάει ποτέ σημειώσεις, ένας «εξαιρετικός διπλωμάτης», που η χώρα χρειάζεται σε αυτές τις εποχές των μεγάλων προκλήσεων, γι’ αυτό και θα βρίσκεται πάντα αναφανδόν στο πλευρό του.