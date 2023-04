Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χθες Κυριακή συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Αμυνας της Κίνας Λι Σανγκφού στη Μόσχα και χαιρέτισε τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών οι οποίες έχουν ανακοινώσει μια εταιρική σχέση «χωρίς όρια».

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο, ο Πούτιν ανταλλάσσει χειραψία με τον Λι και κατόπιν κάθονται και οι δύο σ’ ένα τραπέζι. Ο ρώσος υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ήταν επίσης παρών (φωτογραφία, επάνω, από το Sputnik/Pavel Bednyakov/via Reuters, και βίντεο, κάτω).

Putin met with Li Shangfu, China’s minister of defense.

Putin’s words: «There is a very good development of relations between our countries in all areas, in economy, social, cultural and educational sectors and through the military departments.» pic.twitter.com/us4VgCtg8B

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 16, 2023