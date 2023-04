Την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής για τους ορθόδοξους, άγνωστοι πυρπόλησαν την πόρτα του ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ της Ουκρανίας, που ανήκει στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στην πόρτα της ξύλινης ιστορικής εκκλησίας, η οποία χρονολογείται από το 1745.

Το περιστατικό συνέβη στις 04:20 το πρωί της 14ης Απριλίου, με τις Αρχές να διενεργούν έρευνα για τους δράστες της πυρπόλησης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο txtreport, η αστυνομία βρήκε δεμένα ρούχα στην είσοδο του ναού και εικάζεται ότι με αυτά οι άγνωστοι προσπάθησαν να καταστρέψουν την ιστορική εκκλησία.

Την είδηση μετέδωσε και το ουκρανικό πρακτορείο nexta.

In #Lviv, unknown persons set fire to the door of the Greek Catholic Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. pic.twitter.com/iCsYbWmzu1

