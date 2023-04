Δύσκολοι καιροί για influencers… Μια γυναίκα αγνώστου εθνικότητας βρίσκεται αντιμέτωπη με την απέλαση της από το Μπαλί, επειδή φωτογραφήθηκε γυμνή πάνω σε ένα ιερό δέντρο 700 ετών.

Η ακριβίστρια και επιχειρηματίας Νι Λουχ Ντζελάντικ, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες της άγνωστης αγκαλιά με το δέντρο Kayu Putih που βρίσκεται στο πίσω μέρος ενός ναού στην επαρχία Ταμπάναν στην Ινδονησία, προκαλώντας μυριάδες αντιδράσεις.

«Σε όλους τους ξένους που δεν σέβεστε τη γη μας, το Μπαλί είναι το σπίτι μας – όχι το δικό σας», έγραφε η λεζάντα της επίμαχης φωτογραφίας, που δημοσιεύει η Daily Mail.

«Νομίζεις ότι δείχνεις cool έτσι γυμνή πάνω στα ιερά μας δέντρα; Πήγαινε πίσω στη χώρα σου, αν δεν μπορείς να σεβαστείς τις παραδόσεις και την κουλτούρα μας», συνέχιζε το κείμενο της προαναφερόμενης.

Woman facing deportation from Bali after posing with 700-year-old tree in Tabanan https://t.co/YU8J51ghd4 pic.twitter.com/dtss0M1OSI

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 13, 2023