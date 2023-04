Επεμβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, φίλτρα σε βίντεο που «παραμορφώνουν» εντελώς την εξωτερική εμφάνιση και πόσα άλλα ακραία trends που προωθούνται από τα social media.

Σίγουρα, υπάρχουν φορές που μπορούν να φανούν χρήσιμα και ευχάριστα, ωστόσο όταν οι influencers δεν παίρνουν στα σοβαρά την επιρροή που έχουν στους followers τους, τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα κανάλια στο YouTube έχουν μπει στη μαύρη λίστα λόγω του ανεπιθύμητου περιεχομένου τους, ο ιστότοπος συνεχίζει να προωθεί βίντεο που εξειδανικεύουν τις διατροφικές διαταραχές.

Θα έπρεπε άτομα όπως η Eugenia Cooney και το Nicokado Avocado να αντιμετωπίσουν κάποιου είδους συνέπειες για την προώθηση επιβλαβούς περιεχομένου στους θεατές τους;

Και οι δύο χρήστες του YouTube χρησιμοποιούν κυρίως τα κανάλια τους στο YouTube για να εκμεταλλευτούν το σοκ που προκαλεί ο επικίνδυνος τρόπος ζωής τους χωρίς να προσφέρουν καμία άλλη ουσία στο περιεχόμενό τους.

Ποιος είναι ο Nicokado Avocado

Ο Nicokado Avocado, γνωστό και ως Nicholas Perry, είναι ένας 30χρονος YouTuber που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή ως μέρος της βίγκαν κοινότητας. Δημιούργησε το κανάλι του στο YouTube το 2014, όπου δημοσίευσε βίντεο για τον βίγκαν τρόπο ζωής του.

Ωστόσο, τα πρώτα υπάρχοντα βίντεό του στο YouTube χρονολογούνται μόλις από το 2016, τη χρονιά που εγκατέλειψε τον βιγκανισμό επειδή άρχισε να εμφανίζει προβλήματα υγείας.

Ο κάποτε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων και της vegan διατροφής, ο Perry άρχισε να μιλά για την εμπειρία του με προβλήματα υγείας όπως η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, η ​​έλλειψη ενέργειας και τα δερματικά προβλήματα, τα οποία απέδωσε στο ότι είναι vegan.

Κατά τη διάρκεια των ημερών του με τα vegan mukbang (η άφθονη ποσότητα φαγητού που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια ενός βίντεο), ο Perry ήταν αρκετά λεπτός, αν όχι λιποβαρής. Από τότε, έχει πάρει πάνω από 200 κιλά, τρώγοντας λαίμαργα επεξεργασμένα τρόφιμα από αλυσίδες fast food και συσκευασμένα σνακ. Ο Perry φαίνεται ανίκανος να κάνει μια ισορροπημένη διατροφή.

Πλέον πάσχει από νοσογόνο παχυσαρκία και τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει διαγνωστεί με διαβήτη, σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας και ισχυρίζεται ότι ένας σοβαρός βήχας που αποδίδει στην παχυσαρκία του οδήγησε στο να ραγίσει 3 πλευρά του.

Οι τίτλοι των βίντεό του προσπαθούν να παρασύρουν τον κόσμο όντας όλο και πιο συγκλονιστικoοί. Μερικοί τίτλοι περιλαμβάνουν «I Might Have Cancer», πολλά βίντεο με τίτλο «25,00 Calorie Challenge» και «Celebrating My 400 Pound Milestone… Dairy Queen Mukbang». Η καθαρή περιουσία του Perry ανέρχεται πλέον σε εκατομμύρια.

Το φαινόμενο Eugenia Cooney

Η Eugenia Cooney είναι 28 ετών και είναι στο YouTube από την πρώτη της ανάρτηση στις 13 Μαΐου 2013. Μόλις έξι ημέρες αργότερα, η δεύτερη ανέβασή της, « How to Ratchetly Twerk », ένας σατιρικός οδηγός για το πώς να κάνει twerk ενώ έδειξε να την κουνάει εξαιρετικά αδύνατο σώμα, έγινε viral. Τώρα έχει 4,5 εκατομμύρια προβολές.

Η Cooney έκανε γρήγορα όνομα στο YouTube αλλά τα κιλά της ήταν πάντα το κύριο θέμα συζήτησης. Καθ’ όλο το διάστημα που είχε διαδικτυακή παρουσία την περασμένη δεκαετία, ήταν πάντα λιποβαρής, αν και τα πράγματα χειροτέρευαν όσο περνούσαν τα χρόνια. Η Cooney ήταν 17 ετών όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά το κανάλι της.

Για πολλά χρόνια, αρνιόταν να επιβεβαιώσει ότι είχε μια διατροφική διαταραχή.

Οι άνθρωποι ανησυχούσαν όλο και περισσότερο καθώς έβλεπαν τον Cooney να μαραζώνει με τα χρόνια. Πολλοί ήταν ανήσυχοι, ενώ άλλοι την επέκριναν επειδή δημοσίευσε πολλά βίντεο με body checking υπό το πρόσχημα των δοκιμών ρούχων. Το body checking είναι ένας καταναγκασμός όσον αφορά τον έλεγχο του σωματικού σας βάρους, μεγέθους ή σχήματος, μια κοινή συνήθεια που αντιμετωπίζουν άτομα με διατροφικές διαταραχές ή σωματική δυσμορφική διαταραχή.

Τον Ιανουάριο του 2019, δημοσίευσε ένα σεμινάριο μακιγιάζ Kingdom Hearts που προκάλεσε σάλο στο Διαδίκτυο, με τους ανθρώπους να φοβούνται ότι φαινόταν πιο αδύνατη από ποτέ και μάλιστα είχε κοκκινωπή απόχρωση στα πόδια της.

Αυτό μπορεί να είναι σημάδι καρδιαγγειακών προβλημάτων που προκαλούν ανεπαρκή ροή αίματος. Συνάδελφοι δημιουργοί περιεχομένου ξεκίνησαν ένα κάλεσμα συγκέντρωσης για να βοηθήσουν την Cooney, κάνοντας δικά τους βίντεο που τραβούσαν την προσοχή στο γεγονός ότι έμοιαζε σαν να ήταν μια μέρα μακριά από τον θάνατο.

Λίγο μετά από αυτό το βίντεο, η Cooney εξαφανίστηκε ξαφνικά από το Διαδίκτυο και υπήρχαν φήμες ότι είχε εισαχθεί σε μια μονάδα θεραπείας για τη διατροφική της διαταραχή. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι φίλοι της κανόνισαν να την δουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας και την έβαλαν σε ψυχιατρική κλινική.

Η ευθύνη του YouTube

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωστή απόκριση σε επιβλαβές περιεχόμενο όπως αυτό στο διαδίκτυο είναι δύσκολο να γίνει σωστά. Από τη μία πλευρά, αμέτρητα άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, καταπίνουν αμάσητο αυτό το περιεχόμενο και επηρεάζονται από τις επικίνδυνες συνήθειες τέτοιου είδους influencers.

Από την άλλη, είναι λογικό να θεωρούμε αυτούς τους δημιουργούς υπεύθυνους για τις επιλογές των θεατών σε μια ελεύθερη κοινωνία; Σε τελική ανάλυση, το Nicokado Avocado έχει την ελευθερία να τρώει τόσο ώστε να οδηγείται σε νοσογόνο παχυσαρκία, ακόμα κι αν αυτό τελικά του κοστίσει την ίδια του τη ζωή.

Στην ιδανική περίπτωση, αυτοί οι δημιουργοί θα πρέπει να δημιουργούν περιεχόμενο πιο υπεύθυνα και να κατανοούν ότι έχουν επιρροή στα άτομα που τους παρακολουθούν.

