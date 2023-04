Με το Ισλαμικό Κράτος, συνέκρινε σήμερα η Ουκρανία τη Ρωσία μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βίντεο που φέρεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να αποκεφαλίζουν Ουκρανό αιχμάλωτο πολέμου με μαχαίρι.

«Υπάρχει κάτι που κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να αγνοήσει: η ευκολία με την οποία αυτά τα κτήνη σκοτώνουν. Αυτό το βίντεο της εκτέλεσης ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου πρέπει να το δει όλος ο κόσμος. Είναι ένα βίντεο της πραγματικής Ρωσίας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

«Όλοι πρέπει να αντιδράσουν. Όλοι οι ηγέτες. Μην περιμένετε ότι θα ξεχαστεί. (…) Δεν θα ξεχάσουμε τίποτα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Ποινές για τους φονιάδες, δικαστήριο για το κράτος του κακού», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε λόγο για «ένα φρικτό βίντεο (που δείχνει) ρωσικά στρατεύματα να αποκεφαλίζουν έναν Ουκρανό αιχμάλωτο πολέμου», ενώ εκτίμησε ότι η Ρωσία είναι «χειρότερη από το Ισλαμικό Κράτος», τη τζιχαντιστική οργάνωση που τραβούσε σε βίντεο τις εκτελέσεις των ομήρων της.

«Είναι παράλογο που η Ρωσία, η οποία είναι χειρότερη από το ΙΚ, προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες πρέπει να εκδιωχθούν από την Ουκρανία και τον ΟΗΕ και πρέπει να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους», υπογράμμισε στο Twitter.

Το βίντεο, που διαρκεί ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, κυκλοφορεί από χθες, Τρίτη, στο διαδίκτυο. Σε αυτό ένας άνδρας με στολή παραλλαγής και καλυμμένο το πρόσωπο κόβει τον λαιμό ενός άλλου ένστολου άνδρα, ο οποίος πέφτει στο έδαφος ουρλιάζοντας «πονάω».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι κραυγές σταματούν και ακούγεται ο άνδρας που κρατά την κάμερα να παρακινεί στα ρωσικά τον δήμιο να «κόψει το κεφάλι» του θύματος. Αυτός κόβει το κεφάλι του άνδρα με μαχαίρι και το δείχνει στην κάμερα, όπως και το γιλέκο του νεκρού, στο οποίο είναι εμφανές το εθνόσημο της Ουκρανίας, η κίτρινη τρίαινα, και μια νεκροκεφαλή.

«Βάλ’ το στον σάκο και στείλ’ το στον διοικητή», ακούγεται μια φωνή στα ρωσικά.

Από την πλευρά της η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ενδεχόμενο έγκλημα πολέμου.

«Χθες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνει πώς οι Ρώσοι κατακτητές δείχνουν την κτηνώδη φύση τους – βασανίζουν βάναυσα έναν Ουκρανό αιχμάλωτο και του κόβουν το κεφάλι», ανέφερε στο Telegram η SBU.

Το βίντεο ανέβασε με φίλτρο ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Russian soldier is recorded enjoying cutting off head of 🇺🇦 war prisoner. Proving their beast nature and convincing world of RF’s bloodthirstiness once again…

Perhaps «peacemakers» who cynically suggest «exchanging land for peace» will finally feel the true sense of «Ru-world»? pic.twitter.com/9cGP2b09fg

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2023