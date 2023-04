Εάν μπορούσαμε κάθε μέρα με έναν μαγικό τρόπο να προσπερνάμε τις δουλειές του σπιτιού ή να έχουμε κάποιον να τις βγάζει από το καθημερινό πρόγραμμά μας όλα θα ήταν πολύ καλύτερα, γιατί κακά τα ψέματα…καμία γυναίκα και κανένας άντρας δεν τις απολαμβάνει.

Ωστόσο και η θέα ενός ακατάστατου σπιτιού τείνει να μας αγχώνει ή να μας κάνει να δυσανασχετούμε.

Στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει αμέτρητα βίντεο με διάφορα hacks που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη σχετικά με το συμμάζεμα του σπιτιού, αλλά έχει αναρωτηθεί κανείς τι γίνεται με την ψυχολογική πίεση, στην οποία μας υποβάλλουμε κάθε φορά που πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι;

Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η K.C. Davis, ψυχολόγος και συγγραφέας του best seller «How to Keep House While Drowning». H ίδια, χάρη στις συμβουλές που δίνει στο TikTok, για τις δουλειές του σπιτιού και την ψυχική υγεία, έχει συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύρια followers.

Ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο της «Γιατί δεν χρειάζεται να αλλάξεις το ποιος είσαι για να έχεις ένα λειτουργικό σπίτι», έχει συγκεντρώσει 11,6 εκατομμύρια views.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Davis, μητέρα δύο παιδιών αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να βρει μία ισορροπία ανάμεσα στην ψυχική υγεία και τη φροντίδα του σπιτιού. Ήταν στις αρχές της πανδημίας και το δεύτερο παιδί της μόλις είχε γεννηθεί.

Δεν χρειάζεται να ντρέπεστε

Η Davis θέλει να κάνει ξεκάθαρο στους ακολούθους της, πως ένα ακατάστατο σπίτι δεν είναι λόγος για να ντρέπεται κάποιος.

«Θέλω να σταματήσουν να φροντίζουν το σπίτι τους και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα σπίτι που φροντίζει τους ίδιους», αναφέρει.

Η Washington Post της ζήτησε να δώσει μερικές συμβουλές, για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

Στόχος η λειτουργικότητα

Η Davis λέει πως πολλοί από εμάς έχουμε συνδέσει την εικόνα του σπιτιού μας, με το πόσο άξιοι είμαστε ως άνθρωποι, γεγονός που μπορεί να κάνει τη φροντίδα του σπιτιού ακόμα πιο δύσκολη.

«Όταν αντιμετωπίζετε ζητήματα ψυχικής υγείας, έχετε πολλή δουλειά, φροντίζετε τα παιδιά ή όλα αυτά μαζί, το να μην μπορείτε να ασχολείστε διαρκώς με το σπίτι μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Όταν μένετε πίσω, νιώθετε ότι δεν είστε αρκετά καλοί. Και αυτό, στη συνέχεια, κάνει ακόμη πιο δύσκολο να πάρετε τα πράγματα από την αρχή» εξηγεί.

Τι να κάνετε όταν πελαγώνετε

Η Davis συνιστά να βάζετε προτεραιότητες στις δουλειές. Συμβουλεύει να επιλέγετε 1-5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε κάθε ημέρα, είτε μόλις ξυπνήσετε, είτε πριν πέσετε για ύπνο.

Αυτό μπορεί να είναι για παράδειγμα το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων, το καθάρισμα των πάγκων της κουζίνας ή το στρώσιμο του κρεβατιού. Αυτό θα σας βοηθήσει να λειτουργήσετε καλύτερα την επόμενη ημέρα. «Και μην ανησυχείτε για όλα τα άλλα», λέει.

Το να ξεκίνησετε με τα απλά είναι το κλειδί ώστε να μην τα παρατήσετε. Γιατί η μισή δουλειά είναι αυτή η «ψυχική, συναισθηματική μάχη», συμπληρώνει.

«Σας αξίζει να περπατήσετε μέχρι το μπάνιο χωρίς να σκοντάψετε και να πέσετε. Και αυτό αρκεί για σήμερα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι γίνεται με την ακαταστασία;

Στην περίπτωση που το σπίτι σας είναι καθαρό αλλά ακατάστατο η Davis συστήνει τη μέθοδο των 5.

«Πάντα συστήνω τη μέθοδο των πέντε, ως ένα καλό σημείο για να ξεκινήσεις, γιατί για μένα αυτό είναι το εργαλείο προκειμένου οι χώροι να γίνουν ταχύτερα κατοικήσιμοι» εξηγεί.

Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει να συγκεντρώνεσαι σε πέντε κατηγορίες αντικειμένων που καταλήγουν σε ένα ακατάστατο δωμάτιο: σκουπίδια, πιάτα, άπλυτα ρούχα, πράγματα που έχουν θέση και πράγματα που δεν έχουν.

Αν περιοριστείς σε αυτές τις πέντε κατηγορίες, θα νιώσεις λιγότερο φορτωμένος και πιο ικανός να αντιμετωπίσεις την ακαταστασία, λέει. Η ίδια συνιστά η αρχή να γίνει με τα σκουπίδια. Μαζέψτε τα σε μια σακούλα ή στοίβα και προχωρήστε στην επόμενη κατηγορία, τα άπλυτα ρούχα.

Καθαρό σπίτι με τίμημα την εξάντληση;

Εάν κρατάτε το σπίτι σας καθαρό και οργανωμένο και έπειτα σας κατακλύζει η εξάντληση, με αποτέλεσμα να μη χαίρεστε τίποτα η Davis συμβουλεύει να επαναξιολογήσετε τις δουλειές με βάση τη λειτουργικότητά τους.

Για παράδειγμα, η ίδια διαπίστωσε πως το τελευταίο δεν λειτουργούσε για την περίπτωση της δικής της οικογένειας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχει δύο παιδιά.

Έτσι, υιοθέτησε ένα σύστημα που δεν διπλώνει τα ρούχα, αλλά τα ξεχωρίζει σε καλάθια για κάθε μέλος της οικογένειας και στη συνέχεια κρεμάει τα υπόλοιπα στην κοινή ντουλάπα.

Τι σημαίνει λειτουργικότητα;

Η Davis εξηγεί πως η λειτουργικότητα για τον κάθε άνθρωπο είναι κάτι διαφορετικό, δεν παύει όμως να είναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει τι είναι αυτό που πραγματικά την επηρεάζει για εκείνον.

«Επηρεάζει πράγματι τη λειτουργικότητά μου να έχω σκόνη στο πάτωμα;», αναρωτιέται φέρνοντας ένα παράδειγμα.

Για κάποιους, αυτή η ερώτηση είναι αρκετή για να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Όμως, η απάντηση μπορεί να είναι διαφορετική για άλλους. «Υπάρχει πάντα κάποιος που θα πει ότι το να είναι καθαρό το πάτωμα είναι ζήτημα λειτουργικότητας για εμένα, επειδή δεν μπορώ να κάνω ότι δεν το βλέπω» εξηγεί.

Το λάθος

Σύμφωνα με την εμπειρία της, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι όταν καταπιανόμαστε με τις δουλειές του σπιτιού είναι πως θέλουμε να τελειώσουμε γρήγορα.

Ο καλύτερος τρόπος είναι να επικεντρωθείς στην επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν, συμβουλεύει.

Αν όλοι στο σπίτι αφήνουν τα παπούτσια σε έναν μεγάλο σωρό στην εξώπορτα, μην τους πείτε να τα τοποθετούν σε ένα ράφι στην ντουλάπα, λέει η Davis. Αντί για αυτό, επιλέξτε μια στρατηγική που θα μοιάζει πιο εύκολη, για παράδειγμα βάλτε ένα καλάθι για τα παπούτσια εκεί όπου συνήθως σχηματίζεται ο σωρός.

Ή, αν κάποιος έχει τη συνήθεια να αφήνει τα ρούχα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του πατώματος, βάλτε εκεί το καλάθι για τα άπλυτα.