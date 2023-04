Ήταν Σεπτέμβριος του 2022 όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ επέδειξαν ενωμένο μέτωπο μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι άλλοτε «Fab 4» προκάλεσαν έκπληξη, όταν εμφανίστηκαν μαζί για να χαιρετίσουν τα συγκεντρωμένα πλήθη πριν την κηδεία της μονάρχη.

Ωστόσο, φέρεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας να ομολόγησε μετά ότι αυτός ο κοινός περίπατος ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε να κάνει.

Ο βετεράνος βασιλικός ανταποκριτής, Ρόμπερτ Τζόμπσον, ισχυρίζεται στο νέο του βιβλίο, με τίτλο «Ο Βασιλιάς Μας», ότι η Κέιτ Μίντελτον ένιωσε άβολα λόγω των «κακών αισθημάτων» και των «άρρωστων σχέσεων» μεταξύ των ζευγαριών.

«Η Κέιτ Μίντλετον παραδέχτηκε αργότερα σε ένα από τα ανώτερα στελέχη του Παλατιού ότι, έτσι άσχημο που ήταν το κλίμα μεταξύ των δύο ζευγαριών, ο κοινός τους περίπατος ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να κάνει ποτέ», γράφει ο Τζόμπσον στο βιβλίο του.

Η εμφάνιση των «Fab 4» έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά τον θάνατο της βασίλισσας. Τα δύο ζευγάρια χειροκροτήθηκαν καθώς περπατούσαν μαζί στις πύλες του Κάστρου του Γουίνδσορ και τιμούσαν την κληρονομιά της Αυτού Μεγαλειότητας, παραμερίζοντας προσωρινά τις διαφορές που πυροδότησε το Megxit.

