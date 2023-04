Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία επικεντρώνει όλες της τις προσπάθειες στην κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία, όπου η κατάσταση είναι σύμφωνα με το ίδιο «δύσκολη», αλλά τα στρατεύματά του αντέχουν παρά την αριθμητική υπεροχή των ρωσικών δυνάμεων.

Ο εκπρόσωπος της Ανατολικής Στρατιωτικής Διοίκησης Σέρχι Σερεβάτι δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία έχει υπό έλεγχο την κατάσταση στην Μπαχμούτ, γνωρίζει τις ρωσικές προθέσεις και σημείωσε ότι η Μόσχα έχει επιτυχίες σε τακτικό επίπεδο σε ορισμένα μέρη, αλλά καταβάλλει υψηλό τίμημα γι’αυτές.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, ο εχθρός επικεντρώνει το μέγιστο των προσπαθειών του για την κατάληψη της Μπαχμούτ. Ωστόσο υφίσταται σοβαρές απώλειες και δεν έχει επιτυχίες σε στρατηγικό επίπεδο», σημείωσε ο Σερεβάτι.

«Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με στόχο να μην επιτραπεί στον εχθρό να διαρρήξει την άμυνά μας, να της προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά και για τη διατήρηση του προσωπικού μας», πρόσθεσε.

Η Μπαχμούτ, μια μικρή πόλη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αποτελεί το επίκεντρο των εχθροπραξιών εδώ και μήνες στην Ουκρανία.

«Για τις επιτυχίες που έχει σε τακτικό επίπεδο σε ορισμένα μέρη, ο εχθρός καταβάλλει υπερβολικό τίμημα και χάνει καθημερινά σε μαχητικές δυνατότητες», κατέληξε.

Πάντως το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας κάνει λόγο για πρόοδο των Ρώσων στη μάχη της Μπαχμούτ, ενώ σημειώνει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης, ενώ κατέλαβαν τη δυτική όχθη του ποταμού Μπαχμούτκα.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 April 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 7, 2023