Μπορεί φέτος να μην έχει αγωνιστεί σχεδόν καθόλου ωστόσο του αναγνωρίζονται κάποια πράγματα. Ο λόγος για τον Ενκολό Καντέ. Ο Γάλλος χαφ φέτος δεν έχει καταφέρει να παίξει με την Τσέλσι πολύ λόγω τραυματισμών, ωστόσο είναι ένας πιστός «στρατιώτης» των «μπλε» που όταν αγωνίζεται δίνει πάντοτε το 100% και αυτό του αναγνωρίζεται από την ομάδα.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση των «μπλε» προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 32χρονου που λήγει φέτος και ήδη έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί του.

«Στην Τσέλσι είναι πολύ χαρούμενοι με τη συμπεριφορά του Καντέ αφού είναι επαγγελματίας σε όλα του ακόμα και αυτούς τους δύσκολους 8 μήνες με τους τραυματισμούς. Οι διαπραγματεύσεις για ένα καινούριο συμβόλαιο είναι καθ’ οδόν λοιπόν. Ο σύλλογος θέλει να αναδείξει καινούρια ταλέντα αλλά χρειάζεται επίσης εμπειρία και καθοδήγηση και ο Καντέ είναι μέρος του πρότζεκτ», ανέφερε ο Ρομάνο στο twitter.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καντέ ήρθε στην Τσέλσι το 2016 από την Λέστερ για 32 εκατομμύρια. Κατέκτησε με την ομάδα του Λονδίνου το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν, και ανανέωσε το συμβόλαιό του το 2018. Την αγωνιστική περίοδο 2018-19 σήκωσε τον τίτλο του Europa League όπως επίσης και το Champions league τη σεζόν 2020-21, ενώ παράλληλα ανακηρύχτηκε και MVP του τελικού.

