Ο Άλισον χθες κράτησε το 0 για τη Λίβερπουλ κόντρα στην Τσέλσι (τρεις επεμβάσεις έκανε), και έσπασε ένα δικό του ρεκόρ με αυτόν τον τρόπο. Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος κίπερ έσπασε το ρεκόρ αποκρούσεων του στο πρωτάθλημα της Premier League.

Πλέον μετράει 85 και ενώ απομένουν άλλα δέκα παιχνίδια για να τελειώσει η σεζόν. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε σώσει την εστία του 84 φορές ενώ την αγωνιστική περίοδο 2021-22 μόλις 76.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Γιούργκεν Κλοπ, ο Άλισον αυτή τη στιγμή ίσως είναι και ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του με το σίγουρο πάντως να είναι ένα.

Ότι οι «reds» έχουν πρόβλημα στην άμυνα τους τη φετινή σεζόν, κάτι που καταδεικνύουν και οι αποκρούσεις του τερματοφύλακά τους αλλά και η θέση τους, αφού φέτος βρίσκονται στην 8η του βαθμολογικού πίνακα ενώ είναι στο -7 από την 4η θέση και πρέπει να βελτιώσουν πράγματα αν θέλουν να έχουν ελπίδες για ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο με το τέλος της σεζόν.

Alisson has made more saves in 2022/23 than he’s ever made in a single Premier League season:

◉ 85 – 2022/23

◎ 84 – 2020/21

◎ 76 – 2021/22

◎ 76 – 2018/19

◎ 58 – 2019/20

He’s got 10 more matches to play. 🥵 pic.twitter.com/T0qAdynJ7C

