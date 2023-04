Τα σενάρια για τον αντικαταστάτη του Πότερ στην Τσέλσι δίνουν και παίρνουν αφού διαρκώς παρελαύνουν και νέα ονόματα για τη θέση του τεχνικού. Βέβαια κάποια από αυτά προκρίνονται, όπως του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ο Γερμανός τεχνικός απολύθηκε πρόσφατα από τον πάγκο της Μπάγερν με τους «μπλε» να τον έχουν βάλει για τα καλά στο στόχαστρό τους. Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, Νάγκελσμαν και Τσέλσι φέρεται να είναι σε επαφές οι οποίες θα συνεχιστούν και σήμερα.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο: « Επαφές μεταξύ του Νάγκελσμαν και της Τσέλσι θα συνεχιστούν και σήμερα για να παρθεί μία απόφαση με τον Γερμανό τεχνικό να είναι το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από την Κυριακή».

Ο Ρομάνο μάλιστα προχωράει ένα βήμα παραπέρα τονίζοντας ότι στο «κάδρο» βρίσκεται και ο Λουίς Ενρίκε ενώ ουδέποτε υπήρξαν επαφές με Ντε Τζέρμπι, Τίτε και Σπαλέτι.

Το σίγουρο είναι πως η Τσέλσι προχωράει την υπόθεση προπονητής και αναμένεται πολύ σύντομα να έχουμε εξελίξεις.

Contacts between Chelsea and Julian Nagelsmann will continue today in order to make a decision on both sides with German coach favorite candidate since Sunday. 🔵 #CFC

Luis Enrique remains one of the names in the list.

No contacts with Tite, Spalletti, De Zerbi despite links. pic.twitter.com/oZ42MwVt8b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023