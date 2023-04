Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο γκολκίπερ της αγγλικής ομάδας, Νταβίντ Ντε Χέα.

Ο Ισπανός γκολκίπερ ο οποίος από 1η Γενάρη είχε δικαίωμα να συζητήσει με οποιαδήποτε ομάδα ήθελε, απ ότι φαίνεται επιθυμούσε διακαώς να συνεχίσει στο Μάντσεστερ για αυτό και τα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση, και το μόνο που απομένει είναι ο μισθός καθώς και η χρονική διάρκεια του συμβολαίου του.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές για τον Μαδριλένο κίπερ.

Ο 32χρονος πορτιέρο βρίσκεται στη Γιουνάιτεντ γύρω στα 11 χρόνια και φέτος έχει 42 συμμετοχές όντας βασικός και αναντικατάστατος και δεν αποκλείεται να κλείσει και την καριέρα του στην Αγγλία.

David de Gea wants to stay, Man United want to keep him. Discussions continue on the salary structure and length of the contract. 🔴 #MUFC

All parties remain optimistic, as revealed at the beginning of the month 👇🏻 https://t.co/Dr88s2o0O8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2023