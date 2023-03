Σεισμός 6,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στην επαρχία Χουχούι, στο βορειοδυτικό άκρο της Αργεντινής, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 73 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαν Αντόνιο ντε λος Κόμπρες και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 194 χιλιόμετρα.

🔔#Earthquake (#sismo) M6.2 occurred 68 km NW of San Antonio de los Cobres (#Argentina) 11 min ago (local time 13:00:31). More info at:

