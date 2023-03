Σε ρυθμούς «πράκτορα 007» ή καλύτερα «κόκκινου σπουργιτιού» κινείται τα τελευταία 24ώρα η Ελλάδα, μετά την αποκάλυψη από την ΕΥΠ της δράσης της Ρωσίδας κατασκόπου, «Μαρία Τσάλλα».

Την ώρα που οι ελληνικές Αρχές και η ΕΥΠ επιχειρεί να διαλευκάνει τον τρόπο δράσης της και κατ’ επέκταση της δράσης εν γένει των Ρώσων πρακτόρων, Σλοβένος δημοσιογράφος που βοήθησε να αποκαλυφθεί περίπτωση κατασκοπίας στη χώρα του, εκτιμά ότι είναι αυτονόητη και απαραίτητη η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης σε τέτοιες περιπτώσεις.

Και, υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2022, δύο Ρώσοι κατάσκοποι και ένας Ουκρανός συνελήφθησαν στη Ρωσία, υπόθεση για την οποία, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ενημερώνονται υπό άκρα μυστικότητα τους τελευταίους μήνες τα στελέχη της ΕΥΠ. προκειμένου να σκιαγραφήσουν τη δράση Ρώσων κατασκόπων σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του κύκλου επαφών της «Μαρίας Τσάλλα» από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, έγινε γνωστό ότι το όνομα της Ρωσίδας κατασκόπου βρέθηκε στο σπίτι ενός ζευγαριού Ρώσων που συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο του 2022 στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε το «ΒΗΜΑ» της Κυριακής, ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν στο σπίτι των συλληφθέντων στη Σλοβενία, ήταν και αυτό της 35χρονης από την Ρωσία και δεν μπορεί να θεωρείται σύμπτωση ότι έφυγε από την Ελλάδα λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της στην Σλοβενία.

«Δούλευαν στην περιοχή των Βαλκανίων και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας άκουσα για Κροατία και Βοσνία, ίσως και στη Σερβία δεν είμαι απολύτως σίγουρος. ταξίδευαν πολύ σ’ αυτές τις περιοχές» λέει ο Νόβιτσα Μιχαήλοβιτς, δημοσιογράφος από την Σλοβενία που βοήθησε να αποκαλυφθεί το κατασκοπευτικό δίκτυο, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένες πληροφορίες η συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης ήταν αυτή που οδήγησε στην αποκάλυψη του δικτύου, όχι μόνο στη Λιουμπλιάνα, αλλά και την Αθήνα.

«Τα νήματα κινήθηκαν από κάπου αλλού θα έλεγα από την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης. Δεν είναι κάτι που η δική μας υπηρεσία μπορούσε να πετύχει μόνη της» σημειώνει ο Μιχαήλοβιτς.

Τον Αύγουστο του 2022 δύο Ρώσοι και ένας Ουκρανός προσπάθησαν να εισέλθουν σε εργοστάσιο όπλων στην Αλβανία, τραυματίζοντας τους δύο στρατιώτες που τους εμπόδισαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας, ο 24χρονος Ρώσος που ταυτοποιήθηκε με τα αρχικά Μ.Ζ. εισήλθε στον χώρο του εργοστασίου και προσπάθησε να τραβήξει φωτογραφίες. Αφού έγινε αντιληπτός, «χρησιμοποίησε νευροπαραλυτικό σπρέι εναντίον δύο φρουρών» προκειμένου να διαφύγει και στη συνέχεια συνελήφθη.

Οι δύο άλλοι δράστες, μία 33χρονη Ρωσίδα που ταυτοποιήθηκε με τα αρχικά Σ.Τ. και ένας 25χρονος Ουκρανός με τα αρχικά Φ.Α επίσης συνελήφθησαν στον χώρο του εργοστασίου.

One of the detained Russians in Albania is Svetlana Timofeeva. She has an interesting travel history: border crossings show she traveled many times in the company of «photographers» – at least one of whom was arrested this January in Egypt, and had to be saved by @mfa_russia. https://t.co/CkbKqam6xm

— Christo Grozev (@christogrozev) August 20, 2022