«Είναι ένας πόλεμος σε εξέλιξη που επηρεάζει κάθε Αμερικανό, αλλά δεν είναι στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή, αλλά στα νότια σύνορά μας» δήλωσε η Αμερικανίδα Ρεπουμπλικανή βουλευτής Τέιλορ Γκριν στο Twitter αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση που γίνεται στις ΗΠΑ με αφορμή ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο αντιμετώπισης των μεξικανικών καρτέλ.

Το νομοσχέδιο AUMF CARTEL (Authorization for the Use of Military Force to Combat, Attack, Resist, Target, Eliminate, and Limit), ήρθε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ης Αμερικανικής Βουλής, στις 12 Ιανουαρίου.

Εάν ψηφιστεί, τότε θα λύσει τα χέρια στην Ουάσιγκτον «να εξουσιοδοτήσει τον αμερικανικό Στρατό να δράσει εναντίον εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη διακίνηση φαιντανύλης (fentanyl) ή ουσίας σχετικής με τη φαιντανύλη στις ΗΠΑ ή για τη διεξαγωγή άλλων σχετικών δραστηριοτήτων που προκαλούν περιφερειακή αποσταθεροποίηση στο δυτικό ημισφαίριο». Στο μικροσκόπιο του νομοσχεδίου βρίσκονται εννέα πανίσχυρα καρτέρ ναρκωτικών, όπως το Sinaloa ή το Knight Templar Cartel. Το ψήφισμα είναι ξεκάθαρο ότι ο εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος θα μπορεί να διατάξει τον Στρατό να δράσει εναντίον κρατών.

Ο εισηγητής της πρότασης

Οι «εκκλήσεις» για στρατιωτική δράση ήρθαν μετά την απαγωγή τεσσάρων Αμερικανών τουριστών πρόσφατα, εκ των οποίων δύο δολοφονήθηκαν. Η φαιντανύλη είναι συνθετικό οπιοειδές το οποίο χρησιμοποιείται ως αναλγητικό κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Έχει 100 φορές πιο ισχυρή αναλγητική δράση από τη μορφίνη, αλλά πιο σύντομη δράση, περίπου 15 με 30 λεπτά (σε σύγκριση με τη μορφίνη που δρα για 4 με 6 ώρες).

Ιθύνων νους του ψηφίσματος είναι ο βετεράνος στρατιωτικός της εισβολής στο Αφγανιστάν Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Νταν Κρένσο, ο οποίος θεωρεί υπεύθυνη την μεξικανική κυβέρνηση για την κατανάλωση φαιντανύλης στις ΗΠΑ που οδηγεί στον θάνατο 80.000 Αμερικανούς ετησίως.

Την ίδια στιγμή, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Lindsey Graham δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι σχεδίαζε να προτείνει νομοθεσία για τον χαρακτηρισμό των καρτέλ ως ξένων τρομοκρατικών ομάδων, θέτοντας το υπόβαθρο για τη χρήση στρατιωτικής βίας από τις ΗΠΑ.

«Είμαι περήφανη που υποστηρίζω τη νομοθεσία του @RepDanCrenshaw για την κήρυξη ΠΟΛΕΜΟΥ στα μεξικανικά καρτέλ», έγραψε η Γκριν στο Twitter.

Η Τέιλορ Γκριν, θεωρείται από τα πιο σκληροπυρηνικά και συντηρητικά μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και είναι από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ευρέως γνωστή για αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις της για διάφορα ζητήματα.

«Πρέπει να επιτρέψουμε τη χρήση στρατιωτικής βίας για την εξάλειψη των κακοποιών που διακινούν ναρκωτικά και παράνομους αλλοδαπούς στα νότια σύνορά μας, οδηγώντας στο έγκλημα και στις δολοφονίες αμέτρητων Αμερικανών. Ενώ τα μέλη των καρτέλ περιμένουν τη μοίρα τους να σφραγιστεί από τον σπουδαίο στρατό μας, θα χτυπήσουμε τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς επιβάλλοντας κυρώσεις σε κάθε κυβέρνηση που υποστηρίζει ή επιτρέπει τη λειτουργία καρτέλ».

I’m proud to co-sponsor @RepDanCrenshaw’s legislation to declare WAR on the Mexican cartels.

We must authorize the use of military force to eliminate the thugs who are smuggling drugs and illegal aliens across our southern border, leading to crime and the murder of countless… https://t.co/ZXNnsU3Wv6

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) March 14, 2023