Η φυλακή HMP Berwyn βρίσκεται στην Ουαλία της Μεγάλης Βρετανίας και μέχρι χθες ήταν γνωστή ως η μεγαλύτερη της χώρας.

Σήμερα, έχει γίνει πρωτοσέλιδο, επειδή 18 γυναίκες που εργάζονταν ως δεσμοφύλακες στο κτηριακό της συγκρότημα απολύθηκαν γιατί σύναψαν ερωτικές σχέσεις με τους κρατουμένους της.

Κι ενώ όλοι αναρωτιούνται μήπως κάτι τρέχει με το νερό στην περιοχή, η Mirror αποκαλύπτει ότι η ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας, όταν η μια εξ αυτών, η Τζένιφερ Γκάβαν πιάστηκε να ανταλλάσσει ερωτικά μηνύματα με τον φυλακισμένο σύντροφο της, ληστή στο επάγγελμα, Άλεξ Κόξον, στο WhatsApp.

Η ίδια δήλωσε ένοχη για απρεπείς επαφές και καταδικάστηκε σε οχτώ μήνες πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

