Ο Ρόμπερτ Μπλέικ πέθανε από καρδιά ήρεμα στον ύπνο του δίπλα στην οικογένειά του και τους φίλους του ανέφερε η ανιψιά του. Έγινε ευρέως γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην σειρά Baretta της δεκαετίας του 1970, ωστόσο απασχόλησε ιδιαίτερα τα Μέσα όταν το 2001 κατηγορήθηκε για την δολοφονία της γυναίκας του. Αργότερα αθωώθηκε αλλά στη συνέχεια κρίθηκε υπεύθυνος για το θάνατό της σε αστικό δικαστήριο.

Ως παιδί στο Νιού Τζέρσεϊ, ξεκίνησε την καριέρα του με συμμετοχή στην κωμική σειρά «Our Gang». Εμφανίστηκε στην κλασική ταινία «The Treasure of the Sierra Madre» και υποδύθηκε τον δολοφόνο Perry Smith στην κινηματογραφική μεταφορά του Truman Capote, από το 1967«Cold Blood». Εμφανίστηκε ακόμα στην σειρά του NBC «Hell Town» και κέρδισε Emmy για την ερμηνεία του στην τηλεταινία του CBS «Judgement Day: The John List Story».

Η δολοφονία της συζύγου του, η φυλακή και η αθώωση

Η σύζυγος του Ρόμπερτ Μπλέικ, Μπόνι Λι Μπλέικ, βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του στο Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι την είχε αφήσει μόνη της προκειμένου εκείνος να επιστρέψει στο ιταλικό εστιατόριο, όπου μόλις είχαν δειπνήσει για να πάρει το όπλο του που είχε αφήσει εκεί. Όταν επέστρεψε την βρήκε νεκρή.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, συμπεριλαμβανομένου ενός έτους που ο Ρόμπερτ Μπλέικ περίμενε στη φυλακή την εκδίκαση την υπόθεσής του, δικαστήριο στο Λος Άντζελες τον έκρινε αθώο για τη δολοφονία της.

Την εποχή εκείνη, η περίπτωσή του συζητήθηκε ιδιαίτερα. Ακολούθησαν και οι συγκρίσεις με τη δίκη του Ο. Τζ. Σίμπσον, για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του στο Λος Άντζελες 10 χρόνια νωρίτερα. Αργότερα με απόφαση δικαστή κλήθηκε να πληρώσει 30 εκατ. δολάρια στα παιδιά της πρώην συζύγου του. Κήρυξε πτώχευση και άσκησε έφεση ανεπιτυχώς. Κατάφερε όμως να μειώσει στο μισό το ποσό της ποινής, πληρώνοντας 15 εκατ. δολάρια.

Η ζωή μετά τη φυλακή

Ο Ρόμπερτ Μπλέικ επέμενε πάντα στην αθωότητά του. Απέκτησε τέσσερα παιδιά και ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Σόντρα Κερ για 22 χρόνια πριν από το διαζύγιό τους το 1983.

Το 2017 παντρεύτηκε τη σύντροφό του Πάμελα Χούντακ, αλλά χώρισαν δύο χρόνια αργότερα.