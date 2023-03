Μια γυναίκα από το Ιλινόις βρήκε τον αγνοούμενο σύζυγο της στη ντουλάπα με τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Η Τζένιφερ Μάεντζ ανέφερε τον άνδρα της, Ρίτσαρντ Μάεντζ, αγνοούμενο στις 27 Απριλίου του περασμένου χρόνου.

Είχαν μιλήσει την προηγούμενη μέρα και της είχε πει ότι θα έφευγε νωρίς από τη δουλειά.

Όταν εκείνη γύρισε δεν τον βρήκε πουθενά, παρότι το πορτοφόλι του ήταν μέσα στο αμάξι του στο πάρκινγκ του σπιτιού τους.

Η αστυνομία όταν έφτασε στην οικία τους την έκανε φύλο και φτερό, αλλά δεν βρήκε ούτε τον σύζυγο της, ούτε κάποιο στοιχείο που να εξηγεί την εξαφάνιση του.

Wife took EIGHT MONTHS to find mummified corpse of missing husband after he killed himself in their ‘hoarder house’ https://t.co/5Vbp3bfpr2

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2023