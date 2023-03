Εντολή για την άμεση διενέργεια έρευνας σχετικά με ενέργειες αστυνομικών κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης και της πορείας διαμαρτυρίας για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 στο κέντρο της Αθήνας έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος .

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε εντολή στον Υφυπουργό Ελ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Κ. Σκούμα για σύγκλιση σύσκεψης με τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων που διοργανώνουν την αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας (8/3/2023).

Αντικείμενο της σύσκεψης, όπως αναφέρει, θα είναι η μέγιστη δυνατή συνεργασία για τη διατήρηση της ηρεμίας, της τάξης, της ασφάλειας και η προστασία ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας.

Οι επιθέσεις κατά διαδηλωτών που καταγράφηκαν σε βίντεο και φωτογραφίες στην πορεία της Κυριακής, προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.

Δεκάδες είναι οι καταγγελίες για απρόκλητες επιθέσεις από ΜΑΤ και ΔΙΑΣ σε διαδηλωτές. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι αποκαλυπτικά. Η ΕΛ.ΑΣ, όπως καταγγέλθηκε, επιχείρησε να διαλύσει τη μαζική συγκέντρωση με βροχή χημικών, ενώ έχουν καταγραφεί αστυνομικοί να διεμβολίζουν ομάδες διαδηλωτών και να χτυπούν με γκλομπ χωρίς κανένα λόγο.

Άνδρες των ΜΑΤ κυνήγησαν, χτύπησαν και έριξαν χημικά από απόσταση αναπνοής σε διαδηλωτές, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω ενδεικτικά βίντεο.

Σε καταγγελία – ανακοίνωσή της η «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή» τονίζει: «Καταγγέλλουμε τον ξυλοδαρμό δικηγόρων και την βίαιη επίθεση της αστυνομίας, η οποία με μανιώδεις επιθέσεις, εμβολισμούς διαδηλωτών και ασύστολη ρίψη χημικών, επιχείρησε να διαλύσει εχθές 5/3 μία από της πιο μαζικές διαδηλώσεις των τελευτών ετών για το έγκλημα στα Τέμπη και την εγκληματική διάλυση των δημόσιων συγκοινωνιών.

