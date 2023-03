Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Spirit Airlines με προορισμό το Ορλάντο όταν πήρε φωτιά η αποσκευή ενός επιβάτη.

Τουλάχιστον 10 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Τζάκσονβιλ.

Όπως αναφέρει το NBC, πυροσβέστες έσπευσαν στο αεροδρόμιο έπειτα από αναφορές ότι το πιλοτήριο του αεροπλάνου είχε γεμίσει καπνό.

Όλα έγιναν όταν μια αποσκευή άρπαξε φωτιά μετά από έκρηξη μπαταρίας. Αν και το πλήρωμα έσβησε τη φωτιά πολύ γρήγορα, προκλήθηκε πανικός στην πτήση.

Τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τόσο επιβάτες όσο και μέλη του πληρώματος, όλοι ελαφρά τραυματισμένοι.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, η καμπίνα του αεροπλάνου «έχει πνιγεί» στον καπνό.

Here’s video from inside the @SpiritAirlines flight where a fire broke out in an overhead bin en route to #Orlando. Firefighters say it stemmed from a battery in someone’s carry on. JFRD says 10 people were taken to the hospital w/ non-life threatening injuries @wjxt4 pic.twitter.com/ib7bMGweLd

— Renee Beninate (@reneebeninate) March 2, 2023