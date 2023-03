Σάρωσαν οι… Λιονέλ τα βραβεία της FIFA για τους κορυφαίους του 2022. Ήταν φυσιολογικό ο θρίαμβος της Αργεντινής στο πολύ πρόσφατο Μουντιάλ του Κατάρ να επισκιάσει τα πάντα και φυσικά ο σούπερ σταρ της ομάδας να αναδειχθεί καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς που πέρασε.

Ο Λιονέλ Μέσι παρέλαβε το βραβείο του από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, στην τελετή που έγινε στο Παρίσι, σφραγίζοντας μια αξέχαστη χρονιά στην οποία έκανε πραγματικότητα το μεγάλο του απωθημένο: οδήγησε την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μέσι επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία του συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν Κιλιάν Εμπαπέ και του Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Τα εύσημα για τον θρίαμβο αυτόν έλαβε και ο συνονόματός του, Λιονέλ Σκαλόνι ο οποίος βραβεύτηκε από τον Φάμπιο Καπέλο ως ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλο Αντσελότι (Ρεάλ Μαδρίτης) και τον Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι).

Αναλυτικά οι βραβεύσεις:

The best FIFA άνδρας: Λιονέλ Μέσι (Παρί ΣΖ/Αργεντινή)

The best FIFA γυναίκα: Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

The best FIFA άνδρας προπονητής: Λιονέλ Σκαλόνι (εθνική Αργεντινής)

The best FIFA γυναίκα προπονητής: Σαρίνα Βίεγκμαν (εθνική Αγγλίας)

The best FIFA άνδρας τερματοφύλακας: Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

The best FIFA γυναίκα τερματοφύλακας: Μέρι Έρπς (Μάντσεστερ Γ./Αγγλία)

Βραβείο Πούσκας για το καλύτερο γκολ της χρονιάς: Μάρτσιν Ολέκσι της Βάρτα Πόζναν για το απίστευτο βολ πλανέ στο πολωνικό πρωτάθλημα ακρωτηριασμένων, στις 6/11/2022

Βραβείο φιλάθλων: Στους οπαδούς της Αργεντινής που ταξίδεψαν στο Κατάρ και στους εκατομμύρια που υποδέχτηκαν της αποστολή της εθνικής στο Μπουένος Άιρες όταν επέστρεψε με το κύπελλο

Καλύτερη 11άδα: Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρότης), Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι), Φίρχιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ασράφ Χακίμι (Παρί ΣΖ), Κέβιν Ντε Μπρόιν (Μάντσεστερ Σίτι), Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Κασαμίρο (Ρεάλ Μαδρίτης/Μάντσεστερ Γ.), Λιονέλ Μέσι (Παρί ΣΖ), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί ΣΖ), Καερίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης), Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Κορυφαία 11άδα (γυναίκες): Έντλερ (Λιόν), Μπρόνζ (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα), Λεόν (Μπαρτσελόνα), Ρενάρ (Λιόν), Γουϊλιαμσον (Άρσεναλ), Όμπερντορφ (Βόλφσμπουργκ), Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα), Γουόλς (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα), Κερ (Τσέλσι), Μιντ (Άρσεναλ), Μόργκαν (Ορλάντο/Σαν Ντιέγκο)