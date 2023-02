Η Ουκρανία εξέδωσε γραμματόσημο με αναπαραγωγή τοιχογραφίας του Μπάνκσι, που απεικονίζει ένα αγόρι να νικάει έναν ενήλικο άνδρα στο τζούντο, για να τιμήσει την πρώτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας.

Ζωγραφίστηκε από τον Βρετανό καλλιτέχνη δρόμου σε έναν γκρεμισμένο τοίχο στην πόλη Borodianka, βορειοδυτικά του Κιέβου, όπου πολλά κτίρια έγιναν ερείπια από τα ρωσικά αεροσκάφη στην αρχή της εισβολής.

Η εικόνα στην τοιχογραφία του Μπάνκσι παραπέμπει ευθέως στον Βλαντίμιρ Πούτιν, που είναι γνωστός ως «μαύρη ζώνη στο τζούντο», και απεικονίζει έναν πιτσιρικά τζουντόκα, που εκπροσωπεί την Ουκρανία, να γκρεμίζει τον ενήλικα άνδρα.

Το… «μήνυμα» στον Πούτιν

Η φράση «άντε γ@@@ου Πούτιν!» στα κυριλλικά και σε συντομογραφία έχει προστεθεί στο κάτω αριστερό μέρος του νέου γραμματόσημου.

Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πλέον ευρέως ως σύνθημα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

New iconic stamp dropping in Ukraine. A Banksy featuring a Judo kid beating Putin at Judo. This was painted on a building in Ukraine by Banksy himself. I hope it raises plenty of money for Ukraine. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Uno89TsEYA — James 🙏🇺🇦🕊✌ (@EasyEBikes) February 25, 2023

«Ουρές» κάνουν οι Ουκρανοί για τα γραμματόσημα

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας συνέρρεαν για να αγοράσουν τα νέα γραμματόσημα την Παρασκευή, από το κεντρικό ταχυδρομείο του Κιέβου.

The new Banksy postage stamp went on sale today. Once again huge queues for the commemorative release in #Kyiv #StandWithUkraine pic.twitter.com/bAiMj0h86e — Tim White (@TWMCLtd) February 24, 2023

Η Σβετλάνα, μια 50χρονη οικονομολόγος, ήθελε να πάρει στα χέρια της ένα, «επειδή υποστηρίζω τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις» και «το γραμματόσημο τυπώνεται σε μια ιστορική στιγμή», ένα χρόνο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, όπως είπε.

Η 26χρονη Μαξίμ, μια κοπέλα που επίσης αγόραζε την έκδοση της πρώτης ημέρας, είπε ότι χάρηκε που είδε ένα «πρώτο γραμματόσημο από ένα από τα έργα του Μπάνκσι».

Launched our @ukrposhta stamp “Putin go f yourself”, now waiting for the result 🙂 Thank you all who came today, despite all the concerns. And yes – we will prevail. On video – my favorite moment from today 🙂 pic.twitter.com/vhVEwdL2ti — Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) February 24, 2023