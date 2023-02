Ζάλη έχει δημιουργήσει στους ανθρώπου που το έσωσαν ένα παράξενο κουτάβι, αφού δεν μπορούν να καταλάβουν αν είναι σκύλος ή κογιότ.

Οι υπηρεσίες ζώων του Ντάλας περιμένουν τα αποτελέσματα του τεστ DNA του κουταβιού για να αποκλείσουν αν το νεαρό ζώο ανήκει σε κάποιο είδος άγριας ζωής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες από το people.com, oι αστυνομικοί του Ντάλας διέσωσαν πρόσφατα ένα αξιολάτρευτο ζώο που έχει αφήσει κάποιους άφωνους.

Το κουτάβι με το καραμελένιο χρώμα που το ονόμασαν «Τόστ», βρέθηκε κουρνιασμένο κοντά σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Οι διασώστες του «Τόστ» πιστεύουν ότι πρόκειται για σκύλο, αλλά δεν είναι σίγουροι αν το ζωάκι είναι κουτάβι κογιότ ή σκυλάκι.

Toast the Pup could be Dallas’ most popular puppy… or coyote? Only a DNA test will tell. 🍞 https://t.co/Y2tG3SmNwX

— WFAA (@wfaa) February 23, 2023