Η Ομογένεια της Νέας Υόρκης και των γύρω Πολιτειών τιμούν τη σειρά «Maestro» την πρώτη αποκλειστική συμφωνία παγκόσμιας διανομής για τηλεοπτική σειρά ελληνικής σκηνοθεσίας στο Netflix.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει εκδήλωση την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023, στην Αίθουσα Chiotes Hall of the Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity στη Νέα Υόρκη, προς τιμή της επιτυχίας της φημισμένης ελληνικής τηλεοπτικής σειράς του Mega TV «Maestro», την πρώτη αποκλειστική συμφωνία παγκόσμιας διανομής για ελληνική τηλεοπτική σειρά ελληνικής σκηνοθεσίας στην πλατφόρμα Netflix.

Θα γίνει προβολή του teaser της σειράς, και στη συνέχεια ο δημιουργός της θα απαντήσει σε ερωτήσεις των προσκεκλημένων. Η εκδήλωση θα κλείσει με δεξίωση κοκτέιλ.

Η σειρά «Maestro» γνωστή και ως «Maestro in Blue» θα προβληθεί παγκοσμίως στο NETFLIX την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023

Ώρα: 6:30 μ.μ.-9 μ.μ.

Τοποθεσία: Chiotes Hall, Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity, 337 East 74th Street, New York, 10021 https://www.chioteshall.com/about-us/

Η ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ :

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RSVP: https://capitallink.com/maestro/

«Maestro»

Η ιστορία διαδραματίζεται στο νησί των Παξών, στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στον κεντρικό ήρωα, έναν μουσικό, τον Ορέστη, ο οποίος προσκαλείται στο μικρό νησί μετά την πανδημία για να διοργανώσει ένα μουσικό φεστιβάλ με τους κατοίκους του νησιού. Σύντομα έρχεται αντιμέτωπος με την κλειστή κοινωνία και βρίσκεται μπλεγμένος σε μια απρόσμενη ιστορία αγάπης.

Η σειρά «Maestro» γνωστή και ως «Maestro in Blue» είναι παραγωγή του MEGA TV, δημιουργία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και πρωταγωνιστές τους: Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνη Μουρατίδη, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Γιάννη Τσορτέκη, Αντίνοο Αλμπάνη, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστη Χαλκιά και Γιώργο Μπένο.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: MEGA TV – ΤΟ BHMA – ΤΑ ΝΕΑ – in.gr – ot.gr – myradio1046.fm