Ο Ορέστης Χαλκιάς έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του «Αντώνη» στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Maestro».

Ο 30χρονος ηθοποιός κατάφερε από την πρώτη στιγμή να κλέψει τις εντυπώσεις και να αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του. Ο ίδιος εδώ και περίπου 7 χρόνια διατηρεί σχέση με τη Δάφνη Κιουρκτσόγλου, που είναι επίσης ηθοποιός, διδάσκει Pilates και έχει πάρει μέρος σε διάφορα διαφημιστικά σποτ.

Οι δυο τους προσπαθούν να διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν δημοσιεύουν κοινές τους φωτογραφίες στα social media, ενώ και οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι ελάχιστες.

Σήμερα όμως, ο Ορέστης Χαλκιάς έκανε μια εξαίρεση και πόσταρε ένα στιγμιότυπο από την ώρα που ετοιμαζόταν να κάνει μάθημα Pilates με την αγαπημένη του, για την οποία έχει εξομολογηθεί σε συνέντευξή του ότι «είναι στήριγμα».

«A gift to yourself, you won’t regret» (Ένα δώρο στον εαυτό σου, δεν θα το μετανιώσεις), έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η εντυπωσιακή σύντροφός του, Δάφνη

