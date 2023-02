Τη Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα την Ιταλία και την Ελλάδα βάζει στο στόχαστρό του για ισχυρό σεισμό ένας Ολλανδός επιστήμονας.

Όπως αναφέρει ο Frank Hoogerbeets από το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey», ο οποίος βασίζει τις προβλέψεις του για τους σεισμούς στην ευθυγράμμιση των πλανητών, μπορεί να σημειωθεί σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ.

Σε βίντεο, που δημοσίευσε στις 12 Φεβρουαρίου το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey», προειδοποίησε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, στις οποίες ενδέχεται να έχουν ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας έχει θέσει ως χρονικό όριο για τις δονήσεις την 17η Φεβρουαρίου.

Στο κάδρο των… πιθανοτήτων για καταγραφή ισχυρού σεισμού βρίσκονται σύμφωνα με τον Hoogerbeets οι περιοχές του Μεξικού, της Ονδούρας, του Πακιστάν, του Αφγανιστάν, της δυτικής Κίνας και της Μεσογείου.

Συγκεκριμένα, για την περιοχή της Μεσογείου ανέφερε ότι το επίκεντρο ενός πιθανού ισχυρού σεισμού θα μπορούσε να είναι η κεντρική Μεσόγειος γύρω από την Ιταλία, αλλά και η Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος επιστήμονας είχε προβλέψει το μεγάλο σεισμό της Τουρκίας, που έγινε η αιτία να χαθούν πάνω από 40.000 ζωές.

Συγκεκριμένα, είχε γράψει στο Twitter 72 ώρες πριν το συμβάν πως «αργά ή γρήγορα θα γίνει ένας σεισμός περίπου 7,5 Ρίχτερ σε αυτή την περιοχή (Νότια-Κεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος)».

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023