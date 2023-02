Αρκετές δεκάδες Λιβανέζοι διαδηλωτές έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες σε συνοικία της Βηρυτού σήμερα, ενώ έκλεισαν και δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τους άτυπους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις αναλήψεις μετρητών και για τη ραγδαία επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της χώρας.

Στόχος των διαδηλωτών έγιναν τουλάχιστον έξι υποκαταστήματα τραπεζών, την ώρα που η λιβανέζικη λίρα υποχώρησε σήμερα σε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ στην ισοτιμία της με το δολάριο, δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης Depositors Outcry, που εκπροσωπεί καταθέτες τα χρήματα των οποίων παραμένουν εγκλωβισμένα στο τραπεζικό σύστημα του Λιβάνου.

