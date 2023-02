Η Ρωσία πιθανόν να έχει τις μεγαλύτερες απώλειες σε στρατιώτες μετά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου που κήρυξε στην Ουκρανία, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της βρετανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

«Κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες η Ρωσία κατέγραψε πιθανόν το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων από την πρώτη εβδομάδα της εισβολής στην Ουκρανία», έγραψε σήμερα στο Twitter το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επικαλούμενο ημερήσια στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

Παρότι το Λονδίνο δεν μπόρεσε να διακριβώσει τα στοιχεία αυτά, «οι τάσεις που αποκαλύπτουν τα δεδομένα πιθανόν να είναι ακριβείς», σημείωσε στο Twitter το υπουργείο κατά την τελευταία επικαιροποίηση των στοιχείων από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Update: Chart showing daily average Russian losses as at February 2023. Source: General Staff of the Ukraine Armed Forces. pic.twitter.com/V0j2Cb2caS

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2023