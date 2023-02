Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες οι διασώστες σε Τουρκία και Συρία για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους φονικούς σεισμούς τη Δευτέρα. Το πρωί της Παρασκευής ο αριθμός των νεκρών στις δύο χώρες έχει ξεπεράσει τις 21 χιλιάδες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον Φουάτ Οκτάι, αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης, οι νεκροί στην Τουρκία είναι 17.674, ενώ στη Συρία έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 3.377.

Χαμόγελα προκαλούν τα νέα για τη διάσωση τριών ανθρώπων που άντεξαν στα ερείπια πάνω από 90 ώρες.

Μετά από τις πυρετώδεις προσπάθειες των διασωστών στην Καχραμανμαράς, ο Άλμπερτ Σάκμα, 26 ετών, διασώθηκε την Παρασκευή το πρωί, σύμφωνα με το Al Jazeera.

O 26χρονος βρισκόταν για 96 ολόκληρες ώρες κάτω από τα συντρίμμια σε κτίριο που είχε καταρρεύσει στην Καχραμανμαράς, στο προάστιο Ντολγκαντέρογλου.

Στην ίδια επαρχία, που χτυπήθηκε σκληρά από τους σεισμούς, σώθηκαν μητέρα και κόρη μετά από 92 ώρες κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με το Anadolu.

Mother and daughter rescued from the rubble after 92 hours during search and rescue operations in southern Kahramanmaras province https://t.co/HqU62FsdeD pic.twitter.com/enf9eMel6M

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023