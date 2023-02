Η σύζυγος του Κρις Κόλμαν δεν άφησε ασχολίαστα όσα συνέβησαν στο Περιστέρι, με τον αγώνα του Ατρόμητου κόντρα στην ΑΕΚ να μην ξεκινά ποτέ.

Η Σάρλοτ Κόλμαν τονίζει μεταξύ άλλων πως η Ένωση βρήκε αφορμή να μην παίξει επειδή την Πέμπτη έχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο.

Η ανάρτηση της κυρίας Κόλμαν: «Ο αγώνας Ατρόμητος – ΑΕΚ ακυρώθηκε για μία εστία που φέρεται ότι ήταν ένα εκατοστό έξω, αφού η ΑΕΚ αποφάσισε να πάρει μεζούρα χωρίς λόγο στο λασπωμένο γήπεδο, σε μία θυελλώδη νύχτα στο Περιστέρι. Η ΑΕΚ αρνείται να παίξει το παιχνίδι και άρα πιθανόν να λάβει τους τρεις βαθμούς».

Atromitos V AEK Athens game cancelled for 1 goal allegedly being 1 cm out after AEK person decided to take a measuring tape to it for no reason on the muddy wet patch on a stormy night in peristeri .

AEK refuse to play the game, and therefore possibly receive the 3 points.

— Charlotte Coleman (@seecharlottej) February 5, 2023