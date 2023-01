Λάδι στη… φωτιά ρίχνει βουλευτής της Σουηδίας, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε στην Τουρκία και άλλες μουσουλμανικές χώρες, όταν ακροδεξιός πολιτικός στην Στοκχόλμη έκαψε το Κοράνι στη διάρκεια μιας συγκέντρωσης.

Και ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Τόμπιας Μπίλστρομ, επιβεβαίωσε ότι έχουν «παγώσει» οι συζητήσεις με την Τουρκία για την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, ο γενικός γραμματέας του ακροδεξιού κόμματος «Σουηδοί Δημοκράτες», Ρίτσαρντ Γιόμσχοφ, κάνει ό,τι μπορεί για να προκαλέσει τον Ερντογάν.

«Η οργή της Τουρκίας πρέπει να αντιμετωπιστεί με το κάψιμο εκατό ακόμη Κορανίων. Η ελευθερία της έκφρασης είναι πιο σημαντική από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιόμσχοφ.

Richard Jomshof, Secretary General of the far-right Swedish Democratic Party, the major partner of the coalition in Sweden:

Türkiye’s anger must be met by burning a hundred more Qurans.

Freedom of expression is more important than Sweden’s NATO membership. pic.twitter.com/p8SiWfATCI

— Clash Report (@clashreport) January 28, 2023