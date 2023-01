Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε για μια ημέρα στο Χάρβαντ και μάλιστα στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, όχι για να σπουδάσει αλλά για να… διδάξει.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας κλήθηκε από το κορυφαίο πανεπιστήμιο ως προσκεκλημένη λέκτορας για να μιλήσει για την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας της SKIMS.

H κίνηση αυτή, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media με τους χρήστες να κάνουν πάρτι.

I spoke At Harvard Business School yesterday for a class called HBS Moving Beyond DTC. The class’s assignment was to learn about @skims, so my partner Jens and I spoke about our marketing, our challenges and our greatest wins. pic.twitter.com/42FiWDlmaj

— Kim Kardashian (@KimKardashian) January 21, 2023