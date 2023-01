Μπορεί η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου να ολοκληρώθηκε και οι υψηλοί προσκεκλημένοι να επέστρεψαν στις χώρες τους, ωστόσο τα διεθνή ΜΜΕ συνεχίζουν να ασχολούνται με όλα όσα συνέβησαν στο τελευταίο αντίο στον πρώην μονάρχη.

Ειδικότερα, τα ισπανικά ΜΜΕ, δεν σταματούν να δημοσιεύουν φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η οικογένεια του εκλιπόντος στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία». Τα πηγαδάκια, η επανένωση του Βασιλιά Φελίπε με τον πατέρα του, καθώς και το αγκαζέ της Λετίθια με τη Μαρί Σαντάλ βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των ειδήσεων στην Ισπανία.

Το θέμα όμως, στο οποίο στέκονται περισσότερο είναι αυτό της επανένωσης της βασίλισσας Λετίθια με την Μαρί Σαντάλ.

Οι πρώην παρεξηγημένες royals φάνηκε να έχουν επανορθώσει τις σχέσεις τους μετά το τεταμένο κλίμα που υπήρξε ανάμεσά τους επί σειρά ετών.

Το θέμα της συνάντησής τους στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια ψυχρότητας, απασχόλησε τα ισπανικά ΜΜΕ, τα οποία μάλιστα ανέφεραν ότι η βασίλισσα Λετίθια συγχώρεσε τη Μαρί Σαντάλ στην Αθήνα αφού εκείνη της ζήτησε συγγνώμη.

«Η βασίλισσα Λετίσια και η Μαρί-Σαντάλ πραγματοποιούν τη συμφιλίωση τους στην κηδεία του Κωνσταντίνου της Ελλάδας» γράφει η El pais και δημοσιεύει τη φωτογραφία που οι δύο γυανίκες περπατούν αγκαζέ.

Μετά το τέλος του δείπνου, ο βασιλιάς Φελίπε έφυγε, συνοδευόμενος από τον ξάδελφό του Παύλο, ενώ πίσω τους βρίσκονταν η βασίλισσα Λετίσια και η Μαρί Σαντάλ.

Η 50χρονη βασίλισσα Λετίθια και η 54χρονη Μαρί Σαντάλ φωτογραφήθηκαν να βγαίνουν μαζί από ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Οι δυο ήταν πιασμένες αγκαζέ ενώ περπατούσαν και μιλούσαν με πολύ καλή διάθεση.

Δεν ήταν, όμως, πάντα έτσι η κατάσταση μεταξύ τους…

Η Λετίσια και η οικογένειά της έγιναν πρωτοσέλιδο το 2018, μετά από μια αμήχανη οικογενειακή στιγμή της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Στο βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο, η Λετίσια φάνηκε να εμποδίζει τους φωτογράφους να τραβήξουν φωτογραφίες της πριγκίπισσας Λεονόρ και της πριγκίπισσας Σοφίας με τη γιαγιά τους βασίλισσα Σοφία, μετά τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, η βασίλισσα Σοφία επιχείρησε να αγκαλιάσει τις εγγονές της για ποζάρουν στους φωτογράφους, μέσα στον καθεδρικό ναό της Πάλμα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Όμως η Λετίθια εκνευρίστηκε, και στάθηκε μπροστά τους εμποδίζοντας τη θέα των φωτογράφων ενώ έσπρωξε βίαια το χέρι της πεθεράς της.

Ένα δεύτερο βίντεο από την ίδια μέρα έδειξε τη βασίλισσα Σοφία να φιλάει τη Λεονόρ στο κεφάλι. Στη συνέχεια, η Λετίθια φάνηκε να σκουπίζει το σημείο στο κεφάλι της κόρης της όπου τη φίλησε η γιαγιά της. Πολλοί χαρακτήρισαν τα εν λόγω περιστατικά άβολα και δυσάρεστα ενώ ο Φελίπε, προσπάθησε να μεσολαβήσει την ώρα που ο πατέρας του κοίταζε με μεγάλη έκπληξη.

Τότε, η Μαρί Σαντάλ είχε υπερασπιστεί τη Σοφία και είχε κατακεραυνώσει τη Λετίθια, σχολιάζοντας τα βίντεο με τρεις διαφορετικές αναρτήσεις στον λογαριασμό της στο twitter.

«Τι λέει ο ισπανικός τύπος για αυτό; Είναι απαίσιο».

«Αυτό με εξαγρίωσε».

«Καμία γιαγιά δεν αξίζει αυτό το είδος αντιμετώπισης. Η Λετίσια έδειξε τον πραγματικό της εαυτό».

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours

