Τον αντικαταστάτη του Μάνουελ Νόιερ στο πρόσωπο του Γιαν Ζόμερ βρήκε η Μπάγερν Μονάχου, η οποία ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Γκλάντμπαχ για τον Ελβετό γκολκίπερ.

Ο Ζόμερ θα στοιχίσει 8 εκατομμύρια και θα υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Allianz Arena» ως το 2025, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει και bonus ύψους 1,5 εκατομμυρίου για τη Μπορούσια. Μάλιστα, ο 34χρονος αναμένεται να μεταβεί απόψε κιόλας (18/01) στο Μόναχο για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινωθεί από το club.

Διαβάστε επίσης: Καθηγητής διαιτησίας στη Δίκη: «Κανένα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό – Καθαρό χέρι του Κουρμπέλη» (vid)

❗️❗️❗️News BREAK #Sommer: TOTAL AGREEMENT between Bayern & Gladbach as per @Blick_Sport and confirmed ✅ Sommer is on his way to Munich. Medical tonight. Transfer fee 8+1,5 (!!!) @westsven @Sky_Torben @Sky_Marc @SkySportDE 🇨🇭 pic.twitter.com/KY8zJh5m9H

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 18, 2023