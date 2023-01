Με 4-2-3-1 και τους Φορτούνη, Μπιέλ και Χάμες πίσω από τον Μπακαμπού παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ στο αποψινό εντός έδρας παιχνίδι με τον Αρη (19:30), για την 18η αγωνιστική της Super League.

Ο Μίτσελ χρησιμοποιεί στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς τη συνταγή που έφερε στον Ολυμπιακό τρεις σερί νίκες για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα και περιμένει από την ομάδα του να φτάσει στο τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο.

Συγκεκριμένα, μπροστά από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Σωκράτη, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Οι Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ και Εμβιλά θα είναι στα χαφ, με τους Φορτούνη, Μπιέλ και Χάμες πίσω από τον Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ροντινέι, Ρέαμπτσουκ, Χουάνγκ, Εμβιλά, Φορτούνης, Μπιέλ, Χάμες, Μπακαμπού.

