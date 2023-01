Στίβεν Χόκινγκ. Ο διασημότερος επιστήμονας των νεότερων χρόνων, μετά το Αϊνσταιν, γεννήθηκε στην Οξφόρδη στις 8 Ιανουαρίου 1942. Γιος βιολόγου, δεν ακολούθησε την επιθυμία του πατέρα του να σπουδάσει ιατρική και ως ανήσυχη προσωπικότητα θέλησε να ανακαλύψει την επιστήμη της αστρονομίας. Οι καθηγητές του στο Πανεπιστήμιο διαπιστώνοντας από νωρίς την ιδιαίτερη κλίση του τον υποστήριξαν να ξεπεράσει εμπόδια.

Τα πρώτα χρόνια στην αστροφυσική και η ανιάτη ασθένεια

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ξεκίνησε στο Κέιμπριτζ έρευνες στον τομέα της κοσμολογίας και της γενικής σχετικότητας. Από τότε είχε ήδη κάνει τον περίγυρό του να μιλά για έναν λαμπρό επιστήμονα που στο μέλλον θα απασχολούσε έντονα τον χώρο, και δεν είχαν άδικο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου βαρώνου ναρκωτικών στον κόσμο

Ήταν 21 χρόνων, όταν ένα σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του ανακόμπτει την ταχεία διαδρομή του. Μαθαίνει ότι πάσχει από Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση και οι γιατροί του δίνουν δύο χρόνια προσδόκιμο ζωής. Εκείνος δεν το βάζει κάτω. Μπορεί το σώμα να τον εγκαταλείπει, το μυαλό του όμως παραμένει δυνατό και ευφυές.

Ο Χόκινγκ, έγινε ο μακροβιότερος ασθενής με αυτή την πάθηση. Το 1985 όμως, ο κορυφαίος κοσμολόγος αναγκάστηκε να κάνει τραχειοτομή, μετά από μία απειλητική για τη ζωή του πνευμονία. Η εγχείρηση ήταν επιτυχημένη, όμως είχε αφήσει τον Χόκινγκ χωρίς ίχνος φωνής.

Αν νιώθετε ότι είστε σε μία μαύρη τρύπα μην τα παρατάτε. Υπάρχει τρόπος διαφυγής

Αφιέρωσε τη ζωή του στο πάντρεμα των δύο ακρογωνιαίων λίθων της φυσικής, αυτών της θεωρίας του Αϊνστάιν περί σχετικότητας και της κβαντικής θεωρίας, αλλά και στο μυστήριο που ονομάζεται μαύρη τρύπα.

Οι δύο γάμοι και τα 3 παιδιά

Ο Στίβεν Χόκινγκ, αντιστεκόμενος σε όλα τα στατιστικά, παντρεύτηκε δύο φορές, με την Τζέιν Χόκινγκ και την Ελέιν Μέισον, απέκτησε 3 παιδιά. Η πρώτη του γυναίκα ήταν η Τζέιν Γουάιλντ, η οποία τον γνώρισε ακριβώς την περίοδο που ο Χόκινγκ έμαθε ότι πάσχει από Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση και παρατηρούσε τα άκρα του να παραλύουν και να δυσκολεύεται σε κίνηση και ομιλία. Παντρεύτηκαν το 1965 και ο γάμος τους κράτησε 30 χρόνια και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά.

O δεύτερος γάμος του ήταν με τη νοσοκόμα Ελέιν Μέισον, το 1996 και διήρκησε μια δεκαετία. Μετά από 7 χρόνια γάμου το περιοδικό Vanity Fair δημοσίευσε ένα σοκαριστικό άρθρο το οποίο έλεγε πως ο διάσημος επιστήμονας κακοποιούνταν από τη σύζυγό του. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, αλλά η υπόθεση έκλεισε γιατί τα στοιχεία δεν επαρκούσαν. Από την πλευρά του, ο Στίβεν Χόκινγκ δεν παραδέχτηκε ποτέ πως έπεσε θύμα κακοποίησης από τη γυναίκα του, ενώ και η κόρη του ανέφερε πως ο πατέρας της δεν της είχε παραδεχθεί κάτι τέτοιο.

To τέλος

Στις 14 Μαρτίου του 2018, ο κορυφαίος αστροφυσικός της γενιάς του, έφυγε από τη ζωή, μετά από επιπλοκές της αμυοτροφικής σκλήρυνσης από την οποία έπασχε για 52 ολόκληρα έτη.

Οι θεωρίες του για τη ζωή και το σύμπαν

Για το Σύμπαν

«Το Σύμπαν δε θα άξιζε πολλά αν δεν ήταν το σπίτι των ανθρώπων που αγαπάς».

Για τις επιστημονικές ανακαλύψεις

«Θα τις συνέκρινα με το σεξ αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια» – σε ένα επιστημονικό φεστιβάλ, το 2011.

Για το Θεό

«Ο Θεός ίσως υπάρχει, όμως η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει το σύμπαν χωρίς να είναι απαραίτητος ένας δημιουργός» – σε συνέντευξη στο CNN, το 2010

«Ο επιστημονικός απολογισμός είναι πλήρης. Η θεολογία δεν είναι απαραίτητη» – σε συνέντευξή του στο CNN, το 2010.

Για την επιμονή

«Όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Το μόνο που μετρά είναι να μην τα παρατάς» – από ομιλία του 2016 στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Για την περιέργεια

«Και, θυμήσου, να κοιτάς τα αστέρια, όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε να καταλαβαίνεις ό,τι βλέπεις και να αναρωτιέσαι για το τι κάνει το Σύμπαν να υπάρχει. Να είσαι περίεργος» – Όπερα του Σίδνεϊ, 2015.

Για την ευφυΐα

«Δε θα το ισχυριζόμουν ποτέ αυτό. Οι άνθρωποι που κομπάζουν για τα IQ τους είναι loser» – η απάντησή του στην ερώτηση αν πιστεύει πως είναι ο ευφυέστερος άνθρωπος στον πλανήτη

«Η ευφυΐα είναι η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές», στην αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Για το διάστημα

«Μακάρι να εξακολουθήσετε να πετάτε σαν σούπερμαν σε μικροβαρύτητα» – σε αστροναύτες της NASA, το 2014

«Πάντα προσπαθούσα να υπερβαίνω τα όρια της κατάστασης μου και να ζω τη ζωή μου με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα. Έχω ταξιδέψει τον κόσμο, από την Ανταρκτική στη μηδενική βαρύτητα. Ίσως μια μέρα ταξιδέψω και στο διάστημα» – σε συνέντευξη στους New York Times, το 2011.

Για τις γυναίκες

«Η βοηθός μου μου υπενθυμίζει πως, παρότι έχω διδακτορικό στη Φυσική, οι γυναίκες παραμένουν μυστήριο» – στο πρώτο του ΑΜΑ (Ask Me Anything) του Reddit.

Για την εικόνα του

«Δυστυχώς, ο Έντι (Ρεντμέιν) δεν κληρονόμησε την ομορφιά μου», για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό που τον υποδύθηκε στην ταινία «Η Θεωρία των Πάντων»

«Το μειονέκτημα με τη διασημότητα είναι πως δεν μπορώ να πάω πουθενά στον κόσμο χωρίς να με αναγνωρίσουν. Δεν είναι αρκετό να φορέσω γυαλιά ηλίου και περούκα. Το αναπηρικό αμαξίδιο πάντα με προδίδει» – σε συνέντευξή του το 2006.

Για το θάνατο

«Έζησα με την προοπτική ενός πρόωρου θανάτου για τα τελευταία 49 χρόνια. Δε φοβάμαι το θάνατο αλλά δε βιάζομαι και να πεθάνω. Έχω τόσα να κάνω…» – σε συνέντευξή του στον Guardian, το 2011.