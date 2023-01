«Η ζωή μου. Χίλιες ατέλειες. Ένα εκατομμύριο λανθασμένες αντιλήψεις. Κακοί, άγριοι και χαμένοι. Τίποτα για να ζήσω. Μπορώ μόνο να σε εκπλήξω. Όχι θύμα, αλλά επιζώσα. Και ζωντανή για να πω την πραγματική ιστορία».

Με δικά της λόγια, μέσα από βίντεο και ημερολόγια, η Πάμελα Άντερσον μιλά για το πώς έγινε διάσημη, τις θυελλώδεις σχέσεις της και το sex tape που προκάλεσε σκάνδαλο. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα δουν οι θεατές του Netflix στο ντοκιμαντέρ, που κάνει πρεμέρα την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του χρόνου.

Σκηνοθέτης ο Ράιν Γουάιτ, γνωστός για τα «Good Night Oppy», «The Case Against 8», «Good OI’ Freda» και «Ask Dr. Ruth». Μια παραγωγή που πραγματοποιήθηκε με την προτροπή των δύο γιων της Πάμελας Άντερσον του 26χρονου Μπράντον και του 25χρονος Ντίλαν, οι οποίοι και έπεισαν τη διάσημη μητέρας του να κάνει το ντοκιμαντέρ.

Τα δύο παιδιά που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι και καθώς τα παιδιά είχαν μια ταραχώδη σχέση με τον πατέρα τους, παρέμειναν κοντά στη μητέρα τους: «Ο Μπράντον μπορεί να μου μιλήσει για οτιδήποτε με την ειλικρίνεια του καρδιά του. Ο γιος μου ήθελε να πω την ιστορία μου, αυθεντικά και χωρίς διαστρέβλωση» σημείωσε η Άντερσον σε συνέντευξή της.

Pamela Anderson is ready to tell her story in a new documentary.

The film, which has been in the making for several years, will feature the pop culture icon setting the record straight as she looks back on her professional path and her personal journey. pic.twitter.com/vSNvsQPE48

— Netflix (@netflix) March 2, 2022