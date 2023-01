Τον αντικαταστάτη του Φερνάντο Σάντος στο πρόσωπο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ βρήκε η Πορτογαλία, με τους Ίβηρες να φτάνουν σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό.

Ο 49χρονος αποχώρησε από τον πάγκο της εθνικής Βελγίου μετά την απογοητευτική πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και αναμένεται να αποτελέσει τον διάδοχο του Φερνάντο Σάντος, στην τεχνική ηγεσία των Ίβηρων, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ «Έκλεισε»… λαβράκι από τη Βραζιλία η Τσέλσι

🚨 EXCL: Roberto Martinez has reached verbal agreement to become Portugal coach. Appointment as Fernando Santos successor likely to be finalised towards end of next week. 49yo Spaniard has had club + int’l interest since leaving Belgium role @TheAthleticFC https://t.co/8sC6PhvdC3

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 7, 2023