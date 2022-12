Πρώτη έσυρε τον χορό και φέτος, για το καλωσόρισμα του νέου έτους, η Νέα Ζηλανδία. Οι πολίτες της χώρας συγκεντρώθηκαν στην Harbour Bridge του Όκλαντ για να γιορτάσουν όλοι μαζί και να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό σόου με πυροτεχνήματα.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023

(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA

— ANI (@ANI) December 31, 2022