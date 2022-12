Σ’ ένα επεισοδιακό ματς που τα είχε όλα, ο Κιλιάν Εμπαπέ κατάφερε να «λυτρώσει» την Παρί Σεν Ζερμέν και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+6′ να δώσει στους Παριζιάνους τη νίκη απέναντι στη Στρασμπούρ, στις πρώτες τους υποχρεώσεις για τη Ligue 1 μετά το Μουντιάλ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 14ο λεπτό, όταν ο Μαρκίνιος, μετά από εκτέλεση φάουλ του Νεϊμάρ από δεξιά, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ ωστόσο θα μπορούσε να είναι και ο αρνητικός πρωταγωνιστής της βραδιάς, καθώς στο 51′ ήταν εκείνος που πέτυχε αυτογκόλ για να δεχθεί η Παρί την ισοφάριση.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ απείλησε στο 54′ αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, και στο 62′ ο Νεϊμάρ αποβλήθηκε από το ματς, βλέποντας δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο και στη συνέχεια «όρμησε» και τα έβαλε με τον διαιτητή.

Τελικά στο 90+4’ παρότι ο Μαρκίνιος είχε σκοράρει ο Τουρπέν γύρισε πίσω τη φάση κι έδωσε πέναλτι πάνω στον Εμπαπέ.

Ο άσος των γηπεδούχων ανέλαβε την εκτέλεση και δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα για να γράψει το τελικό 2-1 το οποίο και πανηγύρισε έξαλλα.

