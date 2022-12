Ακόμη ένας επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν βρήκε τραγικό θάνατο «πέφτοντας από παράθυρο».

Ο Πάβελ Άντοφ, αντιπρόεδρος της εταιρείας «Vladmirsky Standart», ένας από τους πλουσιότερους Ρώσους πολιτικούς πέθανε στην Ινδία, που βρισκόταν προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά του.

Σημειώνεται ότι ο Άντοφ είχε τοποθετηθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Περίεργο, ωστόσο, χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι μόλις δυο μέρες πριν τον θάνατο του Άντοφ, είχε βρεθεί νεκρός ο φίλος που τον είχε συνοδεύσει στο ταξίδι του στο πολυτελές ξενοδοχείο Hotel Sai International.

Ο θάνατος του Άντοφ προστίθεται στον κατάλογο και άλλων επικριτών του ρώσου προέδρου που κατέληξαν με τον ίδιο τρόπο.

Vice-President of «Vladmirsky Standart» company and MP of Vladimir legislative assembly Pavel Antov has died after falling out of the window of hotel in Rayagada, Odisha, India https://t.co/6kw6EToaHR #Russia pic.twitter.com/hInmrR6ogt

— Liveuamap (@Liveuamap) December 26, 2022