Προσφέροντας το αγαθό της συνδεσιμότητας σε παιδιά που ζουν σε δομές

Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα καλέσετε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς; Σε πόσους Χρήστους και Χριστίνες θέλετε να ευχηθείτε; Και ποιες χριστουγεννιάτικες ταινίες παρακολουθείτε κάθε χρόνο με τον ίδιο ενθουσιασμό; Αυτές οι μικρές – και για τους περισσότερους αυτονόητες – εορταστικές συνήθειες, είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντικές για το περίφημο «πνεύμα των ημερών» από τη γεμιστή γαλοπούλα και το στολισμένο δέντρο. Η ανθρώπινη επαφή ήταν, είναι και θα είναι το κεντρικό νόημα των γιορτών, η πιο θερμή τους απόχρωση και η πιο γλυκιά τους γεύση.

Ειδικά για τα παιδιά που ζουν σε δομές προστασίας, μια βιντεοκλήση μπορεί να γίνει το «μονοπάτι» που θα τα συνδέσει για λίγα λεπτά με τους αγαπημένους τους, επιτρέποντάς τους να δουν το πρόσωπό τους και να ακούσουν τη χροιά της φωνής τους. Η ανταλλαγή μηνυμάτων, φωτογραφιών και βίντεο με συγγενείς τους που βρίσκονται μακριά ή με τους συμμαθητές τους, τις μέρες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, είναι από μόνη της ικανή να ενισχύει το χριστουγεννιάτικο κλίμα θαλπωρής. Και αυτές είναι μόνο λίγες από τις αμέτρητες δυνατότητες που ανοίγει η συνδεσιμότητα – επικοινωνιακές, ψυχαγωγικές και, φυσικά, εκπαιδευτικές.

Σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» η Vodafone προσφέρει το αγαθό της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας σε δομές που φιλοξενούνται παιδιά, σε 200 σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Δωρεάν υπηρεσίες φωνής, data αλλά και tablet, θα τους επιτρέψουν να απολαμβάνουν το αγαθό της επικοινωνίας απεριόριστα, ενώ ο φαντασμαγορικός κόσμος του Vodafone TV, με το ατέλειωτο παιδικό περιεχόμενο, τις συναρπαστικές ταινίες και τα εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ του, θα μεταφέρει στις δομές χαρά, φαντασία και γνώση.

